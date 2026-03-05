होली खेल रहे युवक ने छू लिया ट्रांसफार्मर, कोटा में करंट लगने से मौत; छाया मातम
राजस्थान के कोटा में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां होली खेलने के दौरान एक युवक का हाथ ट्रांसफार्मर से छू जाने के कारण करंट लगा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
कोटा जिले में करंट लगने से बीएसटीसी स्टूडेंट की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब छात्र अपने दोस्तों के साथ होली खेलने के लिए गया था। अचानक से वीडियो बनाने के दौरान उसका हाथ ट्रांसफार्मर से टच हो गया। इसके बाद उसको तेज करंट का झटका लगा और उसकी मौत हो गई। यह घटना शहर के कुन्हाड़ी थाना इलाके के लैंडमार्क एरिया में सामने आई है।
मृतक छात्र के चाचा इंद्राज मीणा ने बताया कि उनका भतीजा धीरज मीणा गोविंदपुर बावड़ी बूंदी का रहने वाला था। जो की जयपुर में रहकर बीएसटीसी की पढ़ाई कर रहा था। भतीजा 3 दिन पहले ही होली की छुट्टी पर जयपुर से घर लौटा था। आज वह अपने दोस्तों के साथ होली खेलने के लिए लैंडमार्क सिटी इलाके में गया। जहां पर हॉस्टल एरिया में उसके दोस्त भी रहते हैं। वहीं डांस करते समय भतीजा अपने दोस्तों का वीडियो बना रहा था। इसी दौरान हॉस्टल के पास लगे ट्रांसफार्मर के तार से उसका हाथ टच हो गया। इससे मौके पर ही बेहोश हो गया। जिसको तत्काल अस्पताल ले जाया गया। जहां पर चिकित्सकों ने अभाई हां भाई घोषित कर दिया।
पुलिस ने क्या बताया
वहीं कुन्हाड़ी थाने की एसएचओ कौशल्य ने बताया कि एक युवक की करंट लगने से मौत हुई है। जांच में सामने है कि वह बीएसटीसी की पढ़ाई कर रहा था। ऐसे में मृतक छात्र के परिजनों की तरफ से जो भी शिकायत की जाएगी। उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में बिजली कंपनी के अधिकारियों को भी मौके पर बुलाकर जांच करवाई जाएगी। फिलहाल छात्र के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर