राजस्थान में जंगलराज? पानी की समस्या पर वीडियो बनाया तो तोड़ दिए दोनों पैर; BJP विधायक पर आरोप

राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक युवक ने भाजपा विधायक पर बड़ा आरोप लगाया है। युवक का कहना है कि उसने पानी की समस्या को लेकर वीडियो बनाया तो विधायक ने उसके दोनों पैर तुड़वा दिए।

राजस्थानके चित्तौड़गढ़ जिले में एक शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां के कपासन इलाके के एक युवक ने पानी की समस्या उठाई। युवक ने बीजेपी विधायक अर्जुन लाल जिंजर से सवाल करते हुए पानी की समस्या को दूर करने की बात कही और वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया। अब युवक ने आरोप लगाया है कि बीजेपी विधायक के कुछ लोगों ने उसके साथ लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से मारपीट की है, जिससे उसके दोनों ही पैर टूट गए हैं।

बीजेपी विधायक पर आरोप लगाते हुए 20 साल के पीड़ित युवक सूरज माली ने कहा कि उसने अपने इलाके में पानी की समस्या उठाई और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। युवक का कहना है कि उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर स्थानीय विधायक से इस मामले में ऐक्शन लेकर समाधान निकालने की बात कही थी। युवक का आरोप है वीडियो पोस्ट करने के बाद कुछ गुंडों ने उसका रास्ता रोककर लोहे की रॉड और पाइप से हमला किया और काफी देर तक पीटते रहे। युवक का कहना है कि लोहे की रॉड और पाइप से पिटाई के कारण उसके दोनों पैर टूट गए हैं।

पिटाई के बाद जब सूरज गंभीर रूप से घायल हो गया तो अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया। सूरज ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए कहा कि बीजेपी विधायक जिंजर के इशारे पर यह हमला किया गया है। सूरज ने बताया कि आरोपियों ने उसकी पिटाई के दौरान धमकी दी और कहा कि तू रोज पानी की बात करता है ना, आज तुझे मारकर पानी में ही फेंक देंगे। सूरज ने शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया कि उसके साथ ही एक दोस्त को भी धमकी दी गई है।

इस मामले की जानकारी देते हुए सूरज के दोस्त ने बताया कि हमलावर उसे जबरदस्ती कार में बैठाकर ले जाना चाहते थे, लेकिन दोस्तों और आसपास खड़े लोगों के विरोध के बाद उन्हें ले नहीं जा सके। इसके बाद हमलावरों ने उसी जगह उनको पीटना शुरू कर दिया और इतना पीटा कि सूरज के दोनों पैर टूट गए।