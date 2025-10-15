Hindustan Hindi News
BJP नेता की पत्नी के लिए हेलिकॉप्टर ला सकते हो, लेकिन..; हादसे के बाद किस पर भड़के हनुमान बेनीवाल

संक्षेप: बेनीवाल ने लिखा, ‘आज जैसलमेर से जोधपुर आ रही एक निजी बस में लगी भीषण आग की घटना ने यह पुन: साबित कर दिया कि प्राइवेट बसों में स्लीपर/कस्टम मॉडिफिकेशन बिना किसी सुरक्षा मानक के हो रहे हैं।’

Wed, 15 Oct 2025 12:46 AMSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, जैसलमेर, राजस्थान
राजस्थान के जैसलमेर शहर में मंगलवार को हुए दिल दहला देने वाले हादसे में यात्रियों से भरी बस में आग लगने से लगभग 20 लोगों की मौत गई, जबकि 16 लोग घायल भी हो गए। यह आग जैसलमेर से जोधपुर आ रही एक निजी बस में लगी थी। इस हादसे के बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा और सीएम भजनलाल पर संवेदनहीन होने का आरोप लगाया। बेनीवाल ने हादसे के बाद घायलों को सड़क मार्ग से जोधपुर भेजे जाने पर तीखी आपत्ति जताई और सीएम से पूछा कि एक दिन पहले जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की पत्नी बीमार हुई थीं तो आपने उन्हें हेलिकॉप्टर से पाली से जयपुर पहुंचाया था, तो आज हुई घटना में झुलसे लोगों को एयरलिफ्ट करके जोधपुर क्यों नहीं लाए? साथ ही बेनीवाल ने हैरानी जताते हुए यह भी कहा कि जैसलमेर में तो सेना के हेलिकॉप्टर व प्लेन भी तैनात थे। वहीं एक अन्य पोस्ट में उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भीषण आग ने फिर साबित कर दिया कि प्राइवेट बसों में बिना किसी सुरक्षा मानक के स्लीपर और एसी मॉडिफिकेशन किए जा रहे हैं।

हादसे को लेकर लिखी सोशल मीडिया पोस्ट में बेनीवाल ने लिखा, ‘मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल से पूछना चाहता हूं कि कल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन राठौड़ की धर्मपत्नी को बीमार होने पर जब आप उन्हें पाली से जयपुर हेलिकॉप्टर में ला सकते हो तो आज जैसलमेर के निकट बस में हुई भीषण आगजनी में गंभीर रूप से झुलसे हुए नागरिकों को एयरलिफ्ट करके जोधपुर क्यों नहीं लेकर आए? जबकि जैसलमेर में तो सेना के हेलिकॉप्टर/प्लेन भी थे।’

इसके आगे उन्होंने लिखा, 'आप केंद्र से व सैन्य अफसरों से बात करके तत्काल झुलसे हुए नागरिकों को हवाई मार्ग से जोधपुर या जयपुर लाते ताकि उनकी पीड़ा का समय पर उपचार शुरू होता। इससे यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तो संवेदनहीन हो गए और उनके साथ सत्ताधारी दल के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी संवेदनहीन हो गए जिन्हें आज समय रहते झुलसे हुए नागरिकों की पीड़ा महसूस तक नहीं हुई।'

बिना सुरक्षा मानक के हो रहे मॉडिफिकेशन

इसके साथ ही हादसे के बाद लिखी अपनी एक अन्य पोस्ट में बेनीवाल ने लिखा था, 'आज जैसलमेर से जोधपुर आ रही एक निजी बस में लगी भीषण आग की घटना ने यह पुन: साबित कर दिया कि प्राइवेट बसों में स्लीपर/कस्टम मॉडिफिकेशन बिना किसी सुरक्षा मानक के हो रहे हैं और परिवहन विभाग और सरकार को यात्रियों की सुरक्षा की कोई परवाह नहीं है। कई निजी बस ऑपरेटर सड़क सुरक्षा से जुड़े प्रोटोकॉल का पालन किए बिना बसों को स्लीपर बनाकर या वातानुकूलित बस बनाकर यात्रियों की जान खतरे में डाल रहें है। उन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना यह साबित करता है कि सिस्टम में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त है, इस प्रकार की घटना बहुत बड़ी प्रशासनिक उपेक्षा का परिणाम भी है।'

बेनीवाल बोले- जांच नाम का झुनझुना मत थमाना

आगे सांसद बेनीवाल ने लिखा, 'ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल से मेरी मांग है कि इस मामले में केवल जांच नाम का झुनझुना मत पकड़ाना क्योंकि हाल ही में SMS अस्पताल में हुए भीषण अग्निकांड में जांच नाम की खानापूर्ति आपने कर दी मगर किसी पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की इसलिए इस मामले में परिवहन विभाग के सचिव/आयुक्त के साथ जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करके उन्हें निलंबित किया जाए और परिवहन विभाग की यह जवाबदेही तय की जाए कि प्राइवेट बसों के किसी भी कस्टम मॉडिफिकेशन के लिए स्पष्ट मानक और लाइसेंसिंग प्रक्रिया लागू हो साथ ही सभी स्लीपर/कस्टम बसों की अनिवार्य फायर और तकनीकी सुरक्षा जांच हर 6 माह में अनिवार्य की जाए और उल्लंघन करने वालों पर तत्काल जुर्माना लगाकर उनका परमिट रद्द करना चाहिए।

अपनी पोस्ट के अंत में सांसद ने लिखा, 'मैं राजस्थान की सरकार से यह भी पूछना चाहता हुं कि प्रधानमंत्री की सभा में एक मामूली तकनीकी खामी के कारण बंद हुए माइक की वजह से एक महिला IAS को जब एपीओ किया जा सकता है तो SMS अग्निकांड को लेकर चिकित्सा विभाग के प्रमुख शासन सचिव व चिकित्सा शिक्षा सचिव को तो निलंबित किया जाना था मगर नहीं किया गया इसलिए सरकार को त्वरित प्रभाव से अब इन्हें भी निलंबित करना चाहिए।'

