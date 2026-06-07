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क्या मैं कांग्रेस अध्यक्ष बनने से मना करता? गहलोत बोले- मेरे खिलाफ रचा गया था षड्यंत्र

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
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25 सितंबर 2022 के राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि उस समय उनके खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया था और पूरे देश में यह धारणा बना दी गई कि वे मुख्यमंत्री पद छोड़ना नहीं चाहते थे। जानिए गहलोत ने उस घटना के बारे में क्या कुछ बताया।

क्या मैं कांग्रेस अध्यक्ष बनने से मना करता? गहलोत बोले- मेरे खिलाफ रचा गया था षड्यंत्र

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर 25 सितंबर 2022 के राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, "मैं अनपढ़ नहीं हूं। मुझे कांग्रेस अध्यक्ष पद का महत्व मालूम है। अगर सोनिया गांधी और कांग्रेस मुझे उस पद के लिए चुन रही थीं तो क्या मैं मना करता?" उन्होंने ये भी दावा किया कि उस समय उनके खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया था और पूरे देश में यह धारणा बना दी गई कि वे मुख्यमंत्री पद छोड़ना नहीं चाहते थे। गहलोत ने कहा कि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी।

मैं अनपढ़ नहीं हूं, कांग्रेस अध्यक्ष पद का महत्व मालूम है

गहलोत ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष का पद देश की सबसे प्रतिष्ठित राजनीतिक जिम्मेदारियों में से एक है। उन्होंने याद दिलाया कि इस पद पर महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे नेता रह चुके हैं। उन्होंने कहा, “मैं अनपढ़ नहीं हूं। मुझे पता है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद का महत्व क्या है। अगर सोनिया गांधी और कांग्रेस मुझे उस पद के लिए चुन रही थीं तो क्या मैं मना करता?”

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गहलोत सीएम पद नहीं छोड़ना चाहते थे, यह गलत

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भी देश के बहुत से लोग यह मानते हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री बने रहने के लिए 25 सितंबर 2022 का घटनाक्रम करवाया था। उन्होंने कहा कि यही वह धारणा है, जिसे वे गलत मानते हैं और अब उसके बारे में खुलकर बात कर रहे हैं। गहलोत ने दावा किया कि उस समय अचानक जो राजनीतिक संकट पैदा हुआ, उसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र था। उन्होंने कहा कि लोगों के मन में यह बात बैठा दी गई कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए विधायकों का विरोध हुआ। उनके मुताबिक, यह पूरी कहानी वास्तविक घटनाओं को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं करती।

अगर हाईकमान के खिलाफ बगावत होती, तो मैं सीएम कैसे रहता

उन्होंने यह भी दोहराया कि 25 सितंबर की घटना कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ विद्रोह नहीं थी। गहलोत का कहना है कि यदि वास्तव में हाईकमान के खिलाफ बगावत हुई होती तो कांग्रेस नेतृत्व उन्हें बाद में मुख्यमंत्री पद पर बनाए नहीं रखता। साथ ही गहलोत ने सचिन पायलट और मानेसर में हुए घटनाक्रम का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उस समय कई विधायकों की नाराजगी पायलट और उनके समर्थकों की भूमिका को लेकर थी। उनके अनुसार, विधायकों का विरोध किसी व्यक्ति विशेष को लेकर था, न कि कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ।

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पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने बाद में "फॉरगेट एंड फॉरगिव" का संदेश भी दिया था और हमेशा पार्टी की एकता को प्राथमिकता दी। उन्होंने कांग्रेस नेताओं से पुराने विवादों को पीछे छोड़कर संगठन को मजबूत करने की अपील की। गहलोत के इस ताजा बयान को राजस्थान कांग्रेस के भीतर लंबे समय से चले आ रहे सत्ता संघर्ष और 2022 के राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर उनकी सबसे स्पष्ट सफाई के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने संकेत दिया कि इतिहास में उस दौर को जिस तरह दर्ज किया गया, उससे वे सहमत नहीं हैं और अब अपनी तरफ की कहानी सामने रखना चाहते हैं।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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