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कोटा में 70 दिन से अस्पताल में भर्ती महिलाएं मांग रहीं इच्छा मृत्यु! डायलिसिस कराने से इंकार; क्या वजह?

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान, कोटा
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Women demand euthanasia in Kota: राजस्थान के कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पिछले 70 दिनों से भर्ती चार महिला मरीजों ने डायलिसिस कराने से इनकार कर दिया है। अब महिलाओं ने सरकार से इच्छा मृत्यु की मांग की है। जानिए आखिर क्या है मामला।

कोटा में 70 दिन से अस्पताल में भर्ती महिलाएं मांग रहीं इच्छा मृत्यु! डायलिसिस कराने से इंकार; क्या वजह?

Women demand euthanasia in Kota: राजस्थान के कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पिछले करीब 70 दिनों से भर्ती पांच महिला मरीजों में से चार ने बुधवार को अस्पताल के बाहर आकर अपनी पीड़ा मीडिया के सामने रखी। महिलाओं ने आरोप लगाया कि लगातार डायलिसिस के बावजूद उनकी हालत में कोई खास सुधार नहीं हो रहा है। उन्होंने डायलिसिस कराने से इनकार करते हुए सरकार से किडनी ट्रांसप्लांट की मांग की है। साथ ही, उनकी मांग पूरी नहीं होने पर इच्छामृत्यु देने की अपील भी की है।

बताया जा रहा है कि इन सभी महिलाओं की सीजेरियन डिलीवरी के बाद तबीयत बिगड़ गई थी और उनकी किडनियां प्रभावित हो गईं। फिलहाल सभी महिलाएं कोटा मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशियलिटी विंग के नेफ्रोलॉजी वार्ड में भर्ती हैं और डायलिसिस के सहारे जीवन जी रही हैं।

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‘अब डायलिसिस कराने की ताकत नहीं बची’

पीड़ित महिलाओं का कहना है कि उन्हें अस्पताल में भर्ती हुए दो महीने से अधिक समय हो गया है। हर दूसरे दिन डायलिसिस होने से उनका शरीर पूरी तरह टूट चुका है। उनका कहना है कि डायलिसिस के बाद तेज बुखार आता है और तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती है। लंबे समय से अस्पताल में भर्ती रहने के कारण वे अपने परिवार और छोटे बच्चों से भी नहीं मिल पा रही हैं।

महिलाओं ने कहा कि अब उनमें बार-बार डायलिसिस कराने की शारीरिक और मानसिक ताकत नहीं बची है। उनका कहना है कि वे केवल किडनी ट्रांसप्लांट चाहती हैं। यदि सरकार उनकी मदद नहीं कर सकती, तो उन्हें इच्छामृत्यु की अनुमति दी जाए।

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मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने क्या कहा?

कोटा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. नीलेश जैन ने महिलाओं के आरोपों पर कहा कि जिन पांच महिलाओं की सीजेरियन के बाद हालत गंभीर हुई थी, उनकी स्थिति अब पहले से काफी बेहतर है और वे धीरे-धीरे रिकवर कर रही हैं।

उन्होंने बताया कि मरीजों का डायलिसिस केवल चिकित्सकीय आवश्यकता के अनुसार किया जा रहा है। अभी यह कहना संभव नहीं है कि उन्हें कब तक डायलिसिस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यह उनकी किडनियों की रिकवरी पर निर्भर करेगा।

डॉ. जैन ने यह भी कहा कि यदि महिलाएं अस्पताल से घर जाना चाहती हैं तो उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है। इसके बाद वे तय समय पर डायलिसिस के लिए अस्पताल आ सकती हैं। फिलहाल डॉक्टरों का मानना है कि किडनियों की कार्यक्षमता पूरी तरह लौटने तक डायलिसिस जारी रखना जरूरी है।

रिपोर्ट- योगेंद्र महावर

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Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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