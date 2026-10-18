अलवर में दो सगी बहनों में खूनी संघर्ष, 2 मासूम बच्चों समेत 3 की हत्या; कई घायल
राजस्थान के अलवर में दो सगी बहनों के बीच विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया और धारदार हथियार से हुए हमले में दो मासूम बच्चों समेत 3 की मौत हो गई। इस खूनी संघर्ष में कई लोग बुरी तरह से घायल हैं।
राजस्थान में अलवर में खौफनाक घटना सामने आई है। जिले के खेड़ली थाना क्षेत्र में दांतिया गांव में रविवार सुबह पारिवारिक विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। इस घटना में एक महिला और दो बच्चों की मौत हो गई। एक महिला बुरी तरह घायल भी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। शुरुआती जानकारी के अनुसार, दांतिया गांव में जगदीश शर्मा की दो बहुओं के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जो खूनी संघर्ष में बदल गया और इस संघर्ष में तीन की मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है।
धारदार हथियार से हुआ था हमला
बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान धारदार हथियार से हमला किया गया। लड़ाई करने वाले दोनों महिलाएं सगी बहनें हैं। लड़ाई के दौरान पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें लहूलुहान हालत में खेड़ली उपजिला अस्पताल लाया गया। अस्पताल पहुंचने से पहले रास्ते में एक बच्चे ने दम तोड़ दिया। इसके बाद उपचार के दौरान एक अन्य बच्चे और एक महिला की भी मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। पूरे गांव में मातम का माहौल है।
मृतकों की हुई पहचान
इस मामले की जानकारी देते हुए डॉक्टरों ने बताया कि मृतकों की पहचान उषा (28), मुकुल (चार) और नंदी (तीन) के रूप में हुई है। घटना में घायल महिला मनीषा को बेहतर इलाज के लिए अच्छे अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। घायलों का वहां इलाज किया जा रहा है।
पुलिस कर रही जांच
पुलिस विवाद और संघर्ष में शामिल लोगों सहित पूरे मामले की जांच कर रही है। घटना की जानकारी मिलते ही खेड़ली उपजिला अस्पताल में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने तीनों शव अस्पताल के शवगृह में रखवाए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए अलवर पुलिस ने टीम गठित कर दी है और मामले की जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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