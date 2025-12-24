Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Womans Body Found Wrapped In Plastic Bags Blanket In Jaipur
हत्या कर बोरे में भर दी लाश, जयपुर में महिला का शव मिलने से सनसनी

हत्या कर बोरे में भर दी लाश, जयपुर में महिला का शव मिलने से सनसनी

संक्षेप:

जयपुर के शास्त्री नगर इलाके में मंगलवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक मकान के बरामदे में प्लास्टिक के बोरे में भरी एक अज्ञात महिला की लाश मिली। पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है।

Dec 24, 2025 09:49 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
share Share
Follow Us on

जयपुर के शास्त्री नगर इलाके में मंगलवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक मकान के बरामदे में प्लास्टिक के बोरे में भरी एक अज्ञात महिला की लाश मिली। पुलिस ने बताया कि महिला के चेहरे पर चोट के निशान हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

लाश सुभाष कॉलोनी, परशुराम पार्क के पास स्थित तीन मंजिला इमारत में मिली। मकान मालिक ने सबसे पहले बोरा देखा, लेकिन उसे लगा कि यह किरायेदारों का कोई सामान होगा। बाद में जब बोरा खोला गया तो उससे तेज दुर्गंध आने लगी और अंदर महिला की लाश मिली।

इस मामले की जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (नॉर्थ) बजरंग सिंह ने बताया कि महिला के चेहरे पर चोट के निशान पाए गए हैं। शव को पहले कंबल में लपेटा गया था और फिर दो प्लास्टिक के बोरों में बंद किया गया, जिससे बदबू फैलने में देरी हुई। पुलिस के मुताबिक यह मकान ठेकेदार स्वर्गीय सूरज प्रकाश सनवाड़िया का है। उनकी पत्नी मुन्नी देवी ग्राउंड फ्लोर पर रहती हैं, जबकि ऊपर की मंज़िलों पर दो किरायेदार रहते हैं।

फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। डॉग स्क्वॉड से मिले इनपुट के आधार पर पुलिस ने एक स्थानीय युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि शव को कुछ मीटर तक घसीटा गया था। आशंका है कि आरोपी ने पास के एक मकान का मुख्य गेट खोलकर बोरे में बंद शव को उसके बरामदे में रख दिया और फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मृतका की पहचान कराने और हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jaipur News Rajasthan News
इलेक्शन रिजल्ट 2024 , झारखंड इलेक्शन रिजल्ट और राजस्थान उपचुनाव रिजल्ट से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।