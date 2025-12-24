हत्या कर बोरे में भर दी लाश, जयपुर में महिला का शव मिलने से सनसनी

संक्षेप: जयपुर के शास्त्री नगर इलाके में मंगलवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक मकान के बरामदे में प्लास्टिक के बोरे में भरी एक अज्ञात महिला की लाश मिली। पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है।

जयपुर के शास्त्री नगर इलाके में मंगलवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक मकान के बरामदे में प्लास्टिक के बोरे में भरी एक अज्ञात महिला की लाश मिली। पुलिस ने बताया कि महिला के चेहरे पर चोट के निशान हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है।

लाश सुभाष कॉलोनी, परशुराम पार्क के पास स्थित तीन मंजिला इमारत में मिली। मकान मालिक ने सबसे पहले बोरा देखा, लेकिन उसे लगा कि यह किरायेदारों का कोई सामान होगा। बाद में जब बोरा खोला गया तो उससे तेज दुर्गंध आने लगी और अंदर महिला की लाश मिली।

इस मामले की जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (नॉर्थ) बजरंग सिंह ने बताया कि महिला के चेहरे पर चोट के निशान पाए गए हैं। शव को पहले कंबल में लपेटा गया था और फिर दो प्लास्टिक के बोरों में बंद किया गया, जिससे बदबू फैलने में देरी हुई। पुलिस के मुताबिक यह मकान ठेकेदार स्वर्गीय सूरज प्रकाश सनवाड़िया का है। उनकी पत्नी मुन्नी देवी ग्राउंड फ्लोर पर रहती हैं, जबकि ऊपर की मंज़िलों पर दो किरायेदार रहते हैं।