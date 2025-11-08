महिला ने खुद को पायलट बता मैनेजर को हनीट्रैप में फंसाया, फिर ऐसे हड़प लिए 1.5 करोड़ रुपये

संक्षेप: राजस्थान के जयपुर से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक प्राइवेट कंपनी के मैनेजर को हनी ट्रैप में फंसा उसे डेढ़ करोड़ रुपए की ठगी का शिकार बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी महिला ने खुद को पायलट बताकर शख्स से दोस्ती की थी।

राजस्थान के जयपुर से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक प्राइवेट कंपनी के मैनेजर को हनी ट्रैप में फंसा उसे डेढ़ करोड़ रुपए की ठगी का शिकार बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी महिला ने खुद को पायलट बताकर शख्स से दोस्ती की थी। उसने ये भी कहा था कि वह गुरुग्राम में रहती है। इसके बाद उसने शादी का वादा कर पीड़ित से तीन साल तक पैसे वसूले। बाद में जब पीड़ित ने पैसे वापस मांगे तो उसने धमकी दी कि वह उसे झूठे रेप केस में फंसा देगी। पीड़ित ने चित्रकूट पुलिस स्टेशन में महिला के खिलाफ एफआईआऱ दर्ज कराई है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित ने अपनी शिकायत में बताया है कि वह साल 2020 में एक मोबाइल ऐप के जरिए महिला से मिला था। कुछ दिनों के बाद दोनों के बीच लगातार बात होने लगी। महिला ने बातों ही बातों में शख्स के परिवार और पर्सनल जानकारी ले ली और खुद की कुछ तस्वीरें शेयर की जिनमें वह पायलट के कपड़े पहने नजर आ रही थी। इसके बाद दोनों शादी की बात भी करने लगे। इसके बाद उसने शख्स को एक फ्लैट खरीदने के लिए भी मनाया ताकी शादी के बाद वह नई जिंदगी शुरू कर सकें।

पीड़ित ने आरोप लगाया कि इसके बाद वह धीरे-धीरे तरह-तरह के बहाने बनाकर पैसे मांगने लगी। कभी उसने आर्थिक तंगी का बहाना बनाया त कभी बीमारी का। ऐसे करते-करते उसने ऑनलाइन ट्रांसफ़र के ज़रिए लगभग 60 लाख रुपये निकाले। बाद में, उसने दावा किया कि प्रवर्तन निदेशालय ने उसका बैंक खाता फ़्रीज़ कर दिया है और उसे फ़्रीज़ खुलवाने के लिए उसे जुर्माना राशि जमा करनी होगी। जाली दस्तावेज और फर्जी सरकारी पत्र दिखाकर उसने 80 लाख रुपये और निकलवाए। अगस्त 2024 तक, ठगी की कुल राशि 1.5 करोड़ रुपये तक पहुंच गई।