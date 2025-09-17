Woman Allegedly Burnt Alive by In Laws in Rajasthan Police Attacked दहेज के भूखे सास-ससुर ने बहू को उपलों पर जिंदा जलाया, अलवर में दिल दहलाने वाली घटना, Rajasthan Hindi News - Hindustan
दहेज के भूखे सास-ससुर ने बहू को उपलों पर जिंदा जलाया, अलवर में दिल दहलाने वाली घटना

राजस्थान के डीग जिले में एक महिला को उसके ससुराल वालों ने बच्चा न होने के कारण गोबर के उपलों पर जिंदा जला दिया। जब पुलिस ने शव को लेने की कोशिश की, तो ससुराल वालों और ग्रामीणों ने पुलिस पर भी हमला कर दिया। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, अलवरWed, 17 Sep 2025 01:52 PM
राजस्थान के डीग जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है, जो इंसानियत को शर्मसार कर देती है। मंगलवार दोपहर को 42 साल की सरला देवी को कथित तौर पर उनके ससुराल वालों ने गोबर के उपलों पर जिंदा जला दिया। इतना ही नहीं, जब पुलिस ने इस क्रूर कृत्य को रोकने की कोशिश की, तो ससुराल वालों और कुछ ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला कर दिया।

बच्चा न होने का ताना, बना मौत का कारण

पुलिस के मुताबिक, सरला देवी की शादी 2005 में अशोक से हुई थी। लेकिन, बच्चा न होने की वजह से उन्हें सालों तक ससुराल में ताने और उत्पीड़न झेलना पड़ा। सरला के भाई विक्रांत ने FIR में बताया कि उनकी बहन को ससुराल में लगातार प्रताड़ित किया जाता था। उन्होंने सरला के पति अशोक, ससुर सुखबीर सिंह, सास राजवती, देवर त्रिलोक और राजू, साथ ही ननद पूजा और पूनम पर इस जघन्य अपराध का आरोप लगाया है।

पुलिस पर हमला, सबूत मिटाने की साजिश

दोपहर करीब 12 बजे पुलिस को सूचना मिली कि सरला के आधे जले शरीर को जबरन अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, तो ग्रामीणों ने उनका रास्ता रोक लिया। भीड़ ने पुलिस वालों को दौड़ाया, उनकी वर्दी फाड़ दी और मारपीट की। किसी तरह पुलिसकर्मी वहां से भागे और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया।

पुलिस ने मुश्किल से निकाला शव

वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा। उन्होंने चिता से सरला के शव को निकाला और डीग जिला अस्पताल के मुर्दाघर में भेजा। शाम को मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमॉर्टम किया, जिसके बाद शव सरला के परिवार को सौंप दिया गया।

ससुराल वाले फरार

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एके शर्मा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में लगता है कि आरोपियों ने सबूत मिटाने के लिए पुलिस पर हमला किया। पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश मीणा ने कहा कि हत्या, सबूत नष्ट करने और सरकारी कर्मचारियों पर हमले के लिए मामले दर्ज किए गए हैं। घटना के बाद सरला के ससुराल वाले और कुछ ग्रामीण फरार हो गए। गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और जांच तेजी से चल रही है।