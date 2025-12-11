सीएम इन वेटिंग! सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं? क्या बोले पायलट और दिग्विजय सिंह?

संक्षेप: एक बार फिर उनके मुख्यमंत्री बनने की बात छिड़ी है। एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान जब उनसे मुख्यमंत्री बनने की संभावना को लेकर सवाल पूछा गया, तो जानिए सचिन पायलट और दिग्विजय सिंह ने क्या जवाब दिया?

क्या बोले पायलट और दिग्विजय सिंह? आज तक के एक कार्यक्रम के दौरान सचिन पायलट और दिग्विजय सिंह से सवाल किया गया- सचिन पायलट के बारे में कहा जाता है कि वह 'सीएम इन वेटिंग' हैं यानी उन्हें सीएम बनने का इंतजार करने वाला कहा जाता रहा है। क्या सचिन पायलट कभी सीएम बनेंगे? इस सवाल पर सचिन पायलट ने जवाब देते हुए कहा- इसका जवाब जनता के पास है। न इनके पास है, न आपके पास है। हालांकि इस सवाल पर दिग्विजय सिंह ने कहा- सचिन को सीएम बिल्कुल बनना चाहिए।

पायलट बोले- मैं अब युवा नहीं रहा... इस चर्चा के दौरान सचिन पायलट ने अपने आपको युवा बताए जाने पर कहा- मुझे युवा कहना उचित नहीं है। मेरी उम्र 48 साल है। मैं शुद्ध रूप से युवाओं की श्रेणी में नहीं हूं। आप चाहे जो कहें, पर मैं जानता हूं कि बच्चे बड़े हो गए हैं।