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नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपी दिनेश बिंवाल की पत्नी बोली- किसी ने झूठे केस में फंसाया

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
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एक तरफ कांग्रेस ने उसके भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता होने की बात कही है, तो वहीं दूसरी तरफ दिनेश की पत्नी लगातार अपने पति को निर्दोष बता रही है। दिनेश की पत्नी रजनी ने कहा- मेरे आदमी का कोई चक्कर नहीं है। किसी ने झूठे केस में फंसाया होगा।

नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपी दिनेश बिंवाल की पत्नी बोली- किसी ने झूठे केस में फंसाया

नीट पेपर लीक मामले में राजस्थान से आरोपी दिनेश बिंवाल गिरफ्तार हो चुका है। एक तरफ कांग्रेस ने उसके भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता होने की बात कही है, तो वहीं दूसरी तरफ दिनेश की पत्नी लगातार अपने पति को निर्दोष बता रही है। दिनेश की पत्नी रजनी ने कहा- "मेरे आदमी का कोई चक्कर नहीं है। किसी ने झूठे केस में फंसाया होगा।"

दिनेश की पत्नी बोली- किसी ने झूठे केस में फंसाया

आरोपी दिनेश की पत्नी रजनी ने कहा- "मुझे कुछ नहीं पता, क्या सच्चाई है और क्या नहीं। हमारा आदमी ऐसा नहीं है। कुछ नहीं पता मुझे। मेरे आदमी का कोई चक्कर नहीं है। किसी ने झूठे केस में फंसाया होगा। किसी का क्या है- देखकर मरने वाले सभी हैं।" दिनेश की पत्नी लगभग हर सवाल का जवाब- मुझे पता नहीं है कहकर देती रही। इसके साथ ही जोर देकर कहती रही- “कुछ भी सच्चाई नहीं है। हमारा आदमी ऐसा नहीं है।”

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पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने उठाए सवाल

राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक्स पर सवाल उठाते हुए कहा- राष्ट्रीय योग्यता सह प्रवेश परीक्षा- यूजी (नीट-यूजी) के पेपर लीक मामलें में गिरफ्तार आरोपी दिनेश बिंवाल भाजपा का पदाधिकारी है। क्या यही वजह है कि राजस्थान की भाजपा सरकार ने नीट-यूजी पेपर लीक को छिपाने का प्रयास किया एवं कोई एफआईआर दर्ज नहीं की?

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दिनेश बिंवाल कौन, उस पर क्या आरोप?

नीट पेपर लीक में नाम सामने आने के बाद जयपुर के पास जामवा रामगढ़ से दिनेश और उसके भाई मांगीलाल को पकड़ा गया है। कांग्रेस का दावा है कि दिनेश भाजपा का नेता है। अशोक गहलोत ने जो एक पोस्टर शेयर किया है उसमें दिनेश की तस्वीर के नीचे लिखा है, 'दिनेश बिंवाल, भाजयुमो जिला मंत्री, जयपुर देहात।'

पोस्टर पर लिखे गए नंबर स्विच ऑफ हैं, जबकि लाइव हिन्दुस्तान ने भाजपा के कुछ नेताओं से संपर्क किया तो उन्होंने बिंवाल पर सवाल सुनते ही बिना कोई प्रतिक्रिया दिए फोन काट दिया। बिंवाल पर आरोप लगा है कि उसने 26-26 अप्रैल को यह पेपर 30 लाख रुपये में खरीदा था। दोनों भाइयों में एक का बेटा नीट की तैयारी कर रहा था। उन्होंने उसे देने के अलावा 29 अप्रैल को कई लोगों को बेचा।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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