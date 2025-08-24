पहले अपहरण फिर कर दी हत्या, बुजुर्ग पति को रास्ते से हटाने के लिए पत्नी और प्रेमी की खौफनाक साजिश

राजस्थान के करौली जिले से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है जहां एक महिला ने अपने ही पति की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक 30 साल की महिला ने अपने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर अपने 60 साल के पति की निर्मम हत्या कर दी।

राजस्थान के करौली जिले से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है जहां एक महिला ने अपने ही पति की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक 30 साल की महिला ने अपने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर अपने 60 साल के पति की निर्मम हत्या कर दी। शव को 30 किलोमीटर दूर जंगल में एक सूखे कुएं में फेंक दिया गया। जानकारी के अनुसार 20 अगस्त की रात को बालघाट थाने के मूड़िया गांव निवासी कुसुम अपने पति देवी सहाय को बहाने से खेतों की ओर ले गई।

यहां उसका प्रेमी पिंटू गुर्जर अपने साथियों के साथ पहले से उनका इंतजार कर रहे थे। जहां तीनों ने उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। इस काम में उसके भांजे अनिल और एक अन्य साथी देवी सहाय ने उसकी मदद की। पति का अपहरण किया गया और फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। शव को ठिकाने लगाने के लिए आरोपियों ने इसे 30 किलोमीटर दूर भरतपुर के बयाना सदर थाना क्षेत्र के भिड़ावली गांव के जंगलों में एक सूखे कुएं में फेंक दिया।