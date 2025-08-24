पहले अपहरण फिर कर दी हत्या, बुजुर्ग पति को रास्ते से हटाने के लिए पत्नी और प्रेमी की खौफनाक साजिश
राजस्थान के करौली जिले से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है जहां एक महिला ने अपने ही पति की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक 30 साल की महिला ने अपने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर अपने 60 साल के पति की निर्मम हत्या कर दी। शव को 30 किलोमीटर दूर जंगल में एक सूखे कुएं में फेंक दिया गया। जानकारी के अनुसार 20 अगस्त की रात को बालघाट थाने के मूड़िया गांव निवासी कुसुम अपने पति देवी सहाय को बहाने से खेतों की ओर ले गई।
यहां उसका प्रेमी पिंटू गुर्जर अपने साथियों के साथ पहले से उनका इंतजार कर रहे थे। जहां तीनों ने उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। इस काम में उसके भांजे अनिल और एक अन्य साथी देवी सहाय ने उसकी मदद की। पति का अपहरण किया गया और फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। शव को ठिकाने लगाने के लिए आरोपियों ने इसे 30 किलोमीटर दूर भरतपुर के बयाना सदर थाना क्षेत्र के भिड़ावली गांव के जंगलों में एक सूखे कुएं में फेंक दिया।
पुलिस को इस मामले का सुराग तब मिला, जब कुसुम ने 21 अगस्त को अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। लेकिन उसके बयानों में विरोधाभास देखकर बालघाट थाना प्रभारी कमलेश मीणा ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाले। जांच में पता चला कि कुसुम का पिंटू गुर्जर के साथ अवैध संबंध था। दोनों की मुलाकात मूड़िया गांव में रिश्तेदारी के दौरान हुई थी। देवी सहाय को अपने रास्ते की रुकावट मानकर कुसुम और पिंटू ने इस हत्या की साजिश रची। पुलिस ने बताया कि कुसुम से सख्त पूछताछ में अपराध कबूल लिया। इसके बाद अनिल और उसके एक अन्य साथी को गिरफ्तार किया गया। उनकी निशानदेही पर शनिवार शाम को बयाना के भिड़ावली जंगल में सूखे कुएं से शव बरामद किया गया। FSL टीम ने मौके से सबूत जुटाए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।