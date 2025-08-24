कमरे की छत गिरने से महिला की मौत, पति घायल; कोटा में दर्दनाक हादसा
राजस्थान में कोटा जिले से दर्दनाक मामला सामने आया है। यहां एक कमरे की छत गिरने से महिला की मौत हो गई जबकि एक शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना सुल्तानपुर कस्बे की है जहां कमरे की छत गिरने से 30 वर्षीय महिला की मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। कोटा के एक अस्पताल के शवगृह में सहायक उप-निरीक्षक विजेंद्र सिंह ने बताया कि घटना शनिवार रात हुई और मृतका की पहचान यास्मीन, जबकि घायल व्यक्ति की पहचान जावेद अख्तर के रूप में हुई है।
उन्होंने बताया कि दंपति की चार साल की बेटी और उसके दादा-दादी चार कमरों वाले मकान के दूसरे कमरे में सो रहे थे और वे सुरक्षित हैं। एएसआई ने बताया कि यास्मीन की सुबह करीब पांच बजे कोटा के एमबीएस अस्पताल में मौत हो गई।
छत गिरने की आवाज और परिवार के शोर मचाने पर पड़ोसी वहां पहुंचे और दंपति को पत्थर की सिल्लियों के नीचे दबा हुआ पाया। अनुमान जताया जा रहा है कि पिछले दिनों हुई लगातार बारिश के कारण छत कमजोर हो गई थी।