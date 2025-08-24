कमरे की छत गिरने से महिला की मौत, पति घायल; कोटा में दर्दनाक हादसा

राजस्थान में कोटा जिले से दर्दनाक मामला सामने आया है। यहां एक कमरे की छत गिरने से महिला की मौत हो गई जबकि एक शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना सुल्तानपुर कस्बे की है जहां कमरे की छत गिरने से 30 वर्षीय महिला की मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। कोटा के एक अस्पताल के शवगृह में सहायक उप-निरीक्षक विजेंद्र सिंह ने बताया कि घटना शनिवार रात हुई और मृतका की पहचान यास्मीन, जबकि घायल व्यक्ति की पहचान जावेद अख्तर के रूप में हुई है।