गहलोत और पायलट का विवाद आज तक क्यों नहीं खत्म हो पाया? पूर्व सीएम ने खुद बताई वजह

Gehlot Pilot Row: अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का राजनीतिक विवाद किसी से छिपा नहीं है। इस विवाद के अब तक नहीं सुलझ पाने की असल वजह क्या है, इस पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने खुलकर बात की है। जानिए उन्होंने रिश्तों की खटास अब तक दूर न होने की क्या वजह बताई है।

Gehlot Pilot Row: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर सचिन पायलट के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक मतभेदों और मानेसर घटनाक्रम को लेकर खुलकर बात की है। गहलोत ने दावा किया कि उन्होंने वर्षों पहले "Forget and Forgive" यानी भूलो और माफ करो का संदेश दिया था, लेकिन सचिन पायलट ने उस भावना को नहीं समझा। उनके मुताबिक, यही वजह है कि यह विवाद आज तक पूरी तरह खत्म नहीं हो पाया है।

गहलोत ने कहा कि राजनीति में गलतियां किसी से भी हो सकती हैं और उन्हें स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस के भीतर सुलह की कोशिशें हुई थीं, तब उन्होंने सार्वजनिक रूप से "Forget and Forgive" का संदेश दिया था। उनका उद्देश्य पुराने विवादों को पीछे छोड़कर पार्टी को आगे बढ़ाना था।

क्या था मानेसर घटनाक्रम? दरअसल, जुलाई 2020 में राजस्थान की कांग्रेस सरकार के दौरान बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हो गया था। उस समय सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ हरियाणा के मानेसर चले गए थे। गहलोत खेमे ने इसे सरकार गिराने की कोशिश बताया था, जबकि पायलट और उनके समर्थकों का कहना था कि वे संगठन और नेतृत्व से जुड़े मुद्दे उठा रहे थे।करीब एक महीने तक चले राजनीतिक घटनाक्रम के बाद कांग्रेस हाईकमान के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ और पायलट की पार्टी में वापसी हुई। हालांकि, इसके बावजूद दोनों नेताओं के बीच की राजनीतिक दूरी पूरी तरह खत्म नहीं हुई।

'मैंने समझौते का रास्ता दिखाया था'- गहलोत अशोक गहलोत ने कहा कि जब संकट खत्म हुआ और कांग्रेस सरकार बच गई, तब उन्होंने सार्वजनिक तौर पर "Forget and Forgive" की बात कही थी। उनका मानना था कि जो कुछ हुआ, उसे भूलकर सभी नेताओं को पार्टी हित में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके इस संदेश का मतलब था कि दोनों पक्ष अतीत की घटनाओं को पीछे छोड़ दें और कांग्रेस को मजबूत बनाने पर ध्यान दें। लेकिन उनके अनुसार, सचिन पायलट ने उस भावना को स्वीकार नहीं किया और न ही विवाद को पूरी तरह समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़े।

'गलती स्वीकार करने से ही खत्म होगा विवाद' गहलोत ने अपने बयान में कहा कि इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन उसे स्वीकार करना भी जरूरी होता है। उन्होंने संकेत दिया कि मानेसर प्रकरण और उसके बाद की घटनाओं को लेकर यदि स्पष्टता आती और गलतियों को स्वीकार किया जाता, तो यह मुद्दा काफी पहले खत्म हो सकता था।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वे नहीं चाहते कि यह विवाद लगातार बना रहे। उनका कहना है कि कांग्रेस इस समय राष्ट्रीय स्तर पर कई चुनौतियों का सामना कर रही है और ऐसे में नेताओं को पुराने मतभेदों से ऊपर उठकर काम करना चाहिए।

कांग्रेस नेताओं से एकजुटता की अपील गहलोत ने कहा कि चाहे सचिन पायलट हों, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हों या अन्य नेता, सभी को मिलकर पार्टी को मजबूत करने की दिशा में काम करना चाहिए। उन्होंने दोहराया कि कांग्रेस को मजबूत करना समय की जरूरत है और इसके लिए पुराने विवादों को पीछे छोड़ना होगा।