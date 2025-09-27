Why Sonam Wangchuk Shifted To Jodhpur Jail After Arrested in Laddakh सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लद्दाख से क्यों किया गया दूर, जोधपुर भेजने की क्या वजह, Rajasthan Hindi News - Hindustan
Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जोधपुरSat, 27 Sep 2025 08:06 PM
लद्दाख को राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची के विस्तार की मांग को लेकर केंद्र शासित प्रदेश में हुए हिंसक प्रदर्शन के दो दिन बाद शुक्रवार को जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हिंसक प्रदर्शन में चार लोगों की मौत हो गई थी और 90 अन्य घायल हो गए थे। सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करने के बाद जोधपुर की सेंट्रल जेल में ट्रांसफर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक ये कदम सोची समझी सुरक्षा रणनीति के तहत उठाया गया है।

सीएनएन-न्यूज़18 की रिपोर्ट के मुताबिक लद्दाख और जम्मू-कश्मीर जैसे संवेदनशी क्षेत्रों में जन-आंदोलन और राजनीतिक अशांति को रोकने के लिए सरकार की सोची-समझी सुरक्षा रणनीति के तहत वांगचुक को जोधपुर की जेल में भेजा गया है। दरअसल सोनम वांगचुक, लद्दाख में छठी अनुसूची की मांग और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रमुख आवाज बन चुके हैं। उन्होंने हाल के महीनों में क्षेत्र में बड़े जनसमूहों को लामबंद किया है। उनकी गिरफ्तारी और जोधपुर शिफ्ट करने के कदम को संभावित सार्वजनिक विरोध, बंद या पथराव जैसी घटनाओं को रोकने के तौर किए गए उपाय के तौर पर देखा जा रहा है।

रिपोर्ट के मुताबिक यह कदम एक रोकथाम रणनीति के तहत उठाया गया है, जिसमें स्थानीय नेताओं को उनके गृह क्षेत्र से हटाकर समर्थन नेटवर्क को तोड़ना और सुरक्षा नियंत्रण को केंद्रीकृत करना शामिल है। जम्मू-कश्मीर और पंजाब में भी इसी तरह की रणनीति अपनाई गई थी, जहां स्थानीय जेलों में राजनीतिक या कट्टरपंथी नेताओं की मौजूदगी से जेल के भीतर प्रभाव, और सार्वजनिक लामबंदी बढ़ी थी। ऐसे मामलों में सरकार ने इन नेताओं को राजस्थान, मध्य प्रदेश या दिल्ली की जेलों में शिफ्ट किया, जिससे स्थानीय समर्थन और लॉजिस्टिक्स टूट सके और स्थानीय कानून व्यवस्था पर दबाव कम हो।

अधिकारियों ने बताया कि लद्दाख पुलिस प्रमुख एस डी सिंह जामवाल के नेतृत्व में एक पुलिस दल ने वांगचुक को दोपहर ढाई बजे हिरासत में लिया। इसके बाद उन्हें अब राजस्थान के जोधपुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। इस बीच लद्दाख के पुलिस महानिदेशक एस.डी. सिंह जामवाल ने शनिवार को कहा कि कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के विरोध-प्रदर्शनों के वीडियो सीमा पार भेजने वाले एक पाकिस्तानी खुफिया एजेंट की पिछले महीने हुई गिरफ्तारी के मामले में, पुलिस वांगचुक के पाकिस्तान से कथित संबंधों की जांच कर रही है।

वांगचुक को शुक्रवार को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत हिरासत में लेकर राजस्थान के जोधपुर की एक जेल में भेज दिया गया। जामवाल ने बताया, जांच (वांगचुक के खिलाफ) में क्या पाया गया है, यह अभी सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। प्रक्रिया जारी है। अगर आप उनका यूट्यूब पर उपलब्ध प्रोफाइल और इतिहास देखें, तो उनके भाषण लोगों को उकसाने वाले प्रतीत होते हैं, क्योंकि उन्होंने अरब क्रांति और नेपाल, बांग्लादेश एवं श्रीलंका में हाल की अशांति का जिक्र किया था।

उन्होंने कहा, वांगचुक का अपना एक एजेंडा था। उनके खिलाफ विदेशी चंदा और विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के उल्लंघन की जांच जारी है। एक पाकिस्तानी खुफिया एजेंट हमारी हिरासत में है, जो वांगचुक के नेतृत्व में हुए प्रदर्शनों के वीडियो सीमा पार भेज रहा था। पुलिस प्रमुख ने वांगचुक की कुछ विदेश यात्राओं को संदिग्ध बताते हुए कहा, उन्होंने पाकिस्तान में द डॉन (पाकिस्तानी समाचार पत्र) के एक कार्यक्रम में भाग लिया और बांग्लादेश भी गए।

भाषा से इनपुट