अगर वह इतने ईमानदार हैं तो आज तक वॉइस सैंपल क्यों नहीं दिया; किस पर भड़के पूर्व सीएम अशोक गहलोत?

गहलोत ने कहा कि उस घटना से महीनेभर पहले मध्यप्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस की सरकार गिराई गई थी, वही कोशिश राजस्थान में भी हुई, इसमें किसी को शक नहीं है। कांग्रेस आलाकमान और जनता के आशीर्वाद से वह प्रयास असफल हुआ था और हमारी सरकार पांच साल चली।

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान पर पलटवार किया है और कहा है कि यदि वह इतने ही ईमानदार हैं तो विधायकों से खरीद-फरोख्त की बात करने वाले ऑडियो की जांच के लिए आज तक वॉइस सैंपल क्यों नहीं दिया। गहलोत ने मंगलवार रात को मीडिया से बात करते हुए अपने बयान में यह बात कही। उन्होंने शेखावत पर साल 2020 में राजस्थान की तत्कालीन कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा एक मुकदमे में एफआर लगाने पर बड़ी-बड़ी बातें कह रहे हैं। लेकिन पहले वह यह बताएं कि यदि वह इतने ही ईमानदार हैं तो विधायकों से खरीद-फरोख्त की बात करने वाले ऑडियो की जांच के लिए आज तक वॉइस सैंपल क्यों नहीं दिया।

आगे गहलोत ने कहा, 'संजय जैन वाले मुकदमे में वो बार-बार अदालत में वॉइस सैंपल देने का विरोध क्यों करते हैं। यदि वो ईमानदार हैं तो एक बार वॉइस सैंपल देकर अपनी ईमानदारी साबित करें।' उन्होंने कहा कि सरकार बदलने के बाद पहले संजीवनी केस और अब दूसरे मामलों में जांच एजेंसियों पर दबाव डालकर तथ्य तोड़-मरोड़कर एफआर लगाई जा रही है जिससे न्यायालय के सामने कोई और चारा नहीं बचता है।

पूर्व सीएम ने कहा कि जुलाई-अगस्त 2020 में सरकार गिराने के लिए 30 विधायकों के समर्थन वापसी के दावे, 20 विधायकों को मानेसर ले जाना, अमित शाह, धर्मेन्द्र प्रधान और जफर इस्लाम से मुलाकात, कांग्रेस नेताओं पर ED, IT और CBI के छापे, विधायकों को रिश्वत के मामले, बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों के ऊपर अचानक मुकदमे समेत सभी यादें प्रदेशवासियों के मन में ताजा हैं। सांसद हनुमान बेनीवाल ने ही कुछ दिन पूर्व ही सरकार गिराने के संदर्भ में बयान दिया था कि उस समय वो भाजपा का सहयोग कर रहे थे।