Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जैसलमेर में रेतीले बवंडर का कहर; राजस्थान में बार-बार क्यों आ रहा ऐसा तूफान

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जैसलमेर
share

आज जैसलमेर में आया ये रेतीला तूफान इतना भीषण था कि पूरा आसमान लाल रंग में बदल गया। भीषण गर्मी के बीच मौसम में आए बदलवा से तापमान में गिरावट तो आई है लेकिन इसी के साथ-साथ ट्रैफिक व्यवस्था भी कई इलाकों में ठप हो गई।

राजस्थान के कई हिस्सों में बिगड़ते मौसम और तूफान का कहर जारी है। इस बीच जैसलमेर को लगातार दूसरे दिन रेत के बवंडर ने अपनी चपेट में ले लिया। चिलचिलाती धूप के बीच अचानक अंधेरा छा गया और फिर एक बार काली-पीली आंधी शुरू हो गई। ये रेतीला तूफान इतना भीषण था कि पूरा आसमान लाल रंग में बदल गया। भीषण गर्मी के बीच मौसम में आए बदलवा से तापमान में गिरावट तो आई है लेकिन इसी के साथ-साथ ट्रैफिक व्यवस्था भी कई इलाकों में ठप हो गई। इससे पहले 30 मई यानी शनिवार को भी राजस्थान के कई जिलों में काली-पीली आंधी के चलते लोगों को काफी परेशानी हुई थी। इसमें कई ढांचों को नुकसान पहुंचा था। अचानक आते इस रेतीले तूफान को देखते हुए स्थानीय प्रशासन अलर्ट है।

31 मई को आए तूफान का बड़ा कारण पिछले कुछ चल रही लू को माना जा रहा है। इस लू ने रेगिस्तानी जमीन को काफी ज्यादा तपा दिया था। कई दिनों की तेज गर्मी और लू के चलते जमीन के ऊपर की गर्म हवा फैलने लगती है और तेजी से ऊपर उठती है। इससे जमीन के पास एक लॉ प्रेशर पॉकेट बन जाता है। इसके बाद इस खाली जगह को भरने के लिए आसपास की तेज हवाएं काफी आक्रामक तरीके से इस ओर बढ़ती हैं जिससे जमीन पर मौजूद ढीली रेत सीधे आसमान में उठ जाती और धूल की बड़ी दीवार बना देती है। यही दीवार कई किलोमीटर तक फैल जाती है और बड़े तूफान का रूप ले लेती है जिसमें विजिबिलिटी भी लगभग जीरो हो जाती है।

कई जिले हुए प्रभावित

इससे पहले 30 मई को पश्चिमी विक्षोभ के कारण आई आंधी ने चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, डीडवाना-कुचामन, अलवर और सीकर जैसे जिलों को प्रभावित किया। राज्य की राजधानी जयपुर में भी हवाओं के बाद बारिश हुई। इस आंधी की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जयपुर हवाई अड्डे पर 76 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली और बारिश हुई। धूल के विशालकाय गुबार ने दोपहर बाद कई सीमावर्ती इलाकों में गांव, कस्बों और शहरों को ढ़क लिया। दृश्यता इतनी कम हो गई कि वाहन चालकों को दिन के समय भी अपनी गाड़ियों की 'हेडलाइट' जलानी पड़ी।

ये भी पढ़ें:राजस्थान के कई जिलों में रेत का बवंडर, दिन में छाया अंधेरा; खौफनाक वीडियो वायरल

अधिकारियों ने बताया कि हवाओं की गति सबसे पहले हनुमानगढ़ और गंगानगर इलाकों में बढ़ी जहां लगभग 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल उड़ी। बवंडर के कारण कई जगह पेड़ उखड़ने और बिजली सप्लाई बाधित होने की खबरें मिलीं। जयपुर में शाम के समय लगभग 10 मिनट तक धूल भरी आंधी चली और उसके बाद बारिश हुई।

ये भी पढ़ें:तबादलों से बदला राजस्थान जनसंपर्क विभाग का ढांचा, 27 अधिकारी-कर्मचारी के तबादले

मौसम विभाग के अनुसार दोपहर के समय उत्तर-पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर और नागौर जिलों तथा आसपास के इलाकों में 70-80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से धूल भरी आंधी चल रही थी।

उदयपुर समेत कई जिलों में भी बारिश हुई।

अधिकारियों ने बताया कि चूरू में 14.8 मिलीमीटर, पिलानी में 10.4 मिलीमीटर और हनुमानगढ़ के संगरिया में 3.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। हालांकि मौसम में आए इस अचानक बदलाव से लोगों को पिछले कुछ दिनों से जारी भीषण लू से राहत मिली।

मौसम केंद्र (जयपुर) के अनुसार राज्य के कुछ हिस्सों में आंधी एवं बारिश की गतिविधियां अगले चार पांच दिन जारी रहने की संभावना है। ऐसे में अगले कुछ दिन अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री से नीचे रहने तथा 'लू' से राहत बने रहने का अनुमान है।

भाषा से इनपुट

ये भी पढ़ें:राजस्थान में अंधड़ के बाद पड़े ओले; इन जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट
Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

और पढ़ें
Rajasthan
लेटेस्ट Hindi News, Rajasthan News, Jaipur News, Jodhpur News, Alwar News, Ajmer News, Udaipur News और Kota News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।