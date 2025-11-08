बच्चों के चिढ़ाने से परेशान होकर बच्ची ने लगाई छलांग? नीरजा मोदी स्कूल पर माता-पिता का क्या आरोप

Hindustan Hindi News
संक्षेप: जयपुर के स्कूल की चौथी मंजिल से कूदकर 9 साल की बच्ची अमायरा की मौत के मामले में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आरोप है कि बच्ची को स्कूल में परेशान किया जा रहा था। स्कूल प्रशासन से इस बारे में शिकायत भी की गई थी लेकिन उन्होंने नजरअंदाज कर दिया।

Sat, 8 Nov 2025 01:58 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
जयपुर के स्कूल की चौथी मंजिल से कूदकर 9 साल की बच्ची अमायरा की मौत के मामले में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आरोप है कि बच्ची को स्कूल में परेशान किया जा रहा था। स्कूल प्रशासन से इस बारे में शिकायत भी की गई थी लेकिन उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। ये आरोप बच्ची के माता-पिता ने लगाया। उनका कहना है कि बच्ची को उसके क्लास में पढ़ने वाले बच्चे परेशान करते थे। टीचर से इस बारे में शिकायत भी की गई थी लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने सभी शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया। हादसे वाले दिन भी बच्ची ने शिकायत की थी लेकिन कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक अमायरा की मां शिवानी मीणा ने बच्ची का एक ऑडियो भी रिकॉर्ड किया था जिसमें वह कह रही थी कि वह स्कूल नहीं जाना चाहती। मां ने ये ऑडियो उसकी क्वलास टीचर को भेज दिया था ये सोचकर कि स्कूल प्रशासन अलर्ट होगा। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मां ने कहा, मैं क्लास टीचर से बात करती थी। मैंने क्लास कोऑर्डिनेटर से भी एक बार नहीं, बल्कि पिछले एक साल में कई बार बात की, लेकिन उन्होंने या तो मेरी बात अनसुनी कर दी या फिर मुझे नज़रअंदाज़ कर दिया।

माता पिता ने आरोप लगाया है कि बच्चे उनकी बेटी को धमकाते थे, चिढ़ाते थे और यौन संबंधों वाले अपशब्द कहते थे। हालांकि स्कूल प्रशासन ने उनकी शिकायत पर कोई ध्यान दिया। बच्ची ने एक नवंबर को नीरजा मोदी स्कूल की चौथी मंजिल से छलांग लगा दी थी जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ये आरोप ऐसे समय में लगाए गए हैं जब अगले हफ्ते मामले को लेकर गठित की गई पांच सदस्यीय समिति अगले हफ्ते अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली है।

