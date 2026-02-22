'दोनों खुश नहीं थीं', जोधपुर में शादी से पहले 2 दुल्हनों ने क्यों कर लिया सुसाइड? मामा ने क्या बताया
राजस्थान के जोधपुर में दो सगी बहनों ने शादी से पहले एक साथ सुसाइड कर लिया। अब इस मामले में बड़ा खुलास हुआ है। मामा ने दोनों दुल्हनों के सुसाइड से पर्दा हटा दिया है।
राजस्थान के जोधपुर में 2 दुल्हनों की शादी के दिन मौत हो गई। दोनों सगी बहनों की उसी दिन शादी होने वाली थी। शुक्रवार रात करीब 12 बजे दोनों दुल्हनों की तबीयत अचानक ज्यादा बिगड़ गई। परिजन उन्हें जोधपुर के एक प्राइवेट अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने दोनों बहनों को मृत घोषित कर दिया। परिजन बिना पोस्टमॉर्टम कराए अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, लेकिन सूचना पर पुलिस पहुंची और अंतिम संस्कार रुकवा दिया। अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है।
मामा ने बताया सच
मामला सूरसागर थाना क्षेत्र के मणाई गांव का है। ADCP पश्चिम रोशन मीणा ने बताया- मणाई गांव के रहने वाले दीपसिंह की बेटियां शोभा सिंह (25) और विमला सिंह (23) की मौत हुई है। दोनों की शादी तय थी और आज ही बारात आने वाली थी। दोनों बहनें निजी स्कूल में पढ़ाती थीं। इस मामले की जानकारी देते हुए लड़कियों के मामा जसवंत सिंह ने बताया कि दोनों भांजी शादी से खुश नहीं थी।
इस मामले की जानकारी देते हुए ADCP ने बताया कि शुक्रवार शाम 5:30 बजे दोनों की तबीयत खराब हुई थी। इसके बाद, रात करीब 12 बजे दोनों दुल्हनों की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। इसके बाद गांव के ही एक कंपाउंडर को बुलाया गया, जिसने उनकी हालत देखकर तुरंत अस्पताल ले जाने की सलाह दी। सुबह 3 बजे के आसपास उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने पर परिजन उन्हें जोधपुर के एक प्राइवेट अस्पताल ले गए, जहां पहुंचने पर दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। दोनों की मौत हो जाने के बाद परिजन शवों को घर ले आए।
अंतिम संस्कार को पुलिस ने रुकवाया
घटना की जानकारी दोनों दुल्हनों की मां ने सुबह 5 बजे अपने भाई जसवंत सिंह को दी। जसवंत सिंह ने अन्य रिश्तेदारों और पुलिस को सूचित किया। सुबह 6 बजे पुलिस मणाई गांव पहुंची। गांव में परिवार अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा था, जिसे पुलिस ने रुकवाया। शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए एमजीएच मॉर्च्युरी में भिजवाया गया, जहां पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए।
जीजा के छोटे भाई की वजह से दोनों ने जान दी
मामा जसवंत सिंह ने कहा कि जीजा दीप सिंह के भाइयों के दबाव में दोनों भांजियों की शादी पहले भीनमाल में तय थी। उन्होंने बताया कि वहां से शादी तोड़कर पोकरण के जेमला गांव कर दी गई थी। मामा ने बताया कि हमें हमारी बहन के पास नहीं आने देते थे। 4 दिन पहले, बहन और जीजा शादी का कार्ड देने घर आए थे। जसवंत सिंह ने आरोप लगाया कि दीप सिंह के छोटे भाई की वजह से दोनों भांजियों ने अपनी जान दे दी।
मामा जसवंत सिंह ने बताया कि मैं यह नहीं कह सकता कि लड़कियों ने सुसाइड किया है या कुछ और हुआ है। मुझे सुबह 5 बजे मेरी बहन ने सूचना दी थी। जसवंत ने बताया कि उनकी बहन ने बताया था कि दोनों बेटियों ने कुछ कर लिया है। जब मैंने पूछा कि क्या कर लिया है और कहां हैं, तो उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल लेकर गए हैं। मामा ने खुलासा करते हुए बताया कि लड़कियों को घर वाले हॉस्पिटल लेकर नहीं गए थे, उनके जीजा ही जबरदस्ती हॉस्पिटल लेकर गए थे। मैंने जीजा को फोन किया और पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने मुझे बताया कि दोनों की मौत हो चुकी है।
मामा ने कहा- आटा-साटा के चक्कर में पहली सगाई तोड़ दी थी
मामा ने कहा- दोनों की आज बारात आने वाली थी। दोनों लड़कियों वहां जाने को तैयार नहीं थीं। बच्चियां शादी से खुश नहीं थीं। इनके चाचा और परिवार वालों ने जबरदस्ती यह रिश्ता किया था। उन्होंने बताया कि आगे वाले रिश्तेदार कौन हैं, मुझे नहीं पता है। मामा ने कहा कि मैं कभी उनके घर नहीं गया हूं। बच्चियों की पहले भी सगाई हुई थी, लेकिन परिवार वालों ने आटा-साटा करने के चक्कर में यह रिश्ता तोड़ दिया था। मेरी बहन की चार बेटियां ही हैं।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर