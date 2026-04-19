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कौन हैं राजस्थान की SDM काजल मीणा? क्यों गिरफ्तार और सस्पेंड की गईं RAS टॉपर

Apr 19, 2026 06:10 pm ISTSubodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान टाइम्स, जयपुर
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राजस्थान के करौली की एसडीएम काजल मीणा को भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया गया। उन्हें अपने रीडर के जरिए 60000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। मीणा 2024 बैच की राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) अधिकारी हैं और एसटी कैटेगरी में टॉपर रही हैं।

कौन हैं राजस्थान की SDM काजल मीणा? क्यों गिरफ्तार और सस्पेंड की गईं RAS टॉपर

राजस्थान के करौली की एसडीएम काजल मीणा को भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया गया। उन्हें अपने रीडर के जरिए 60000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। मीणा 2024 बैच की राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) अधिकारी हैं और एसटी कैटेगरी में टॉपर रही हैं।

राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 16 अप्रैल को काजल मीणा को दो अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, उनके खिलाफ मिली एक शिकायत के बाद मीणा प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध में शामिल पाई गईं। उन्हें कार्मिक विभाग द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है। विभाग ने शनिवार को इस संबंध में आदेश जारी किया।

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काजल मीणा कौन हैं?

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, काजल मीणा 2024 बैच की राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) अधिकारी हैं और एसटी कैटेगरी में टॉपर रही हैं। उन्हें प्रशिक्षण के लिए टोंक में सहायक कलेक्टर के पद पर तैनात किया गया था। उसके बाद प्रतापगढ़ जिले के सुहागपुरा में उप-विभागीय अधिकारी (एसडीओ) के रूप में तैनात किया गया।

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी टेक

मीणा ने आईआईटी मंडी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी टेक किया है। उसके बाद राजस्थान के टोंक में प्रोबेशनर के तौर पर असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में फील्ड ट्रेनिंग ली। करौली में पोस्टिंग से पहले उन्हें प्रतापगढ़ जिले के सुहागपुरा में सब-डिविजनल ऑफिसर के तौर पर तैनात किया गया था।

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क्यों बनी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर

'द इंडियन एक्सप्रेस' की एक रिपोर्ट के अनुसार, जब उनसे पूछा गया कि वह एक टेक्निकल फील्ड से एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में क्यों जाना चाहती थीं तो उन्होंने कहा कि आरएएस राज्य की सबसे बड़ी सेवा है। इसे अच्छी सैलरी और सुविधाओं के साथ-साथ काफी प्रतिष्ठित भी माना जाता है। उन्होंने आगे कहा कि इसके अलावा, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आम लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अपनी सही अथॉरिटी का इस्तेमाल कर सकता है।

उनके खिलाफ क्या मामला

उनके रीडर दिनेश कुमार सैनी और वरिष्ठ सहायक प्रवीण धाकड़ को जमीन विवाद से संबंधित अंतिम आदेश जारी करने के लिए 60000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। शिकायतकर्ता ने मीणा पर रिश्वत के लिए परेशान करने का आरोप लगाया

एसीबी के डायरेक्टर जनरल गोविंद गुप्ता ने बताया कि एसीबी की सवाई माधोपुर यूनिट को एक व्यक्ति से शिकायत मिली थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि मीणा अपने रीडर के जरिए उससे 50000 रुपए की रिश्वत मांगकर उसे परेशान कर रही थी।

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शुरू में एक लाख रुपए की मांग

गुप्ता ने बताया कि शुरू में एक लाख रुपए की मांग की गई थी, लेकिन बाद में इसे घटाकर 50000 कर दिया गया। एसबीबी ने शिकायत की जांच की। उसके बाद उसकी सवाई माधोपुर टीम ने जाल बिछाकर आरोपी को 60000 लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इसमें से 50000 मीणा के लिए और 10000 रीडर के लिए थे।

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने आरोपी के बैग से 4 लाख की संदिग्ध नकदी भी बरामद की है, जिसकी जांच की जा रही है। इसके बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया गया और मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

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