कौन है चित्तौड़गढ़ के गोल्डमैन कन्हैयालाल, हर रोज पहनते हैं चार करोड़ का सोना

राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के कन्हैयालाल खाटिक की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। उन्हें उनके शौक के चलते पूरे इलाके में 'गोल्डमैन' के नाम से जाना जाता है।

Fri, 28 Nov 2025 07:40 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के कन्हैयालाल खाटिक की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। उन्हें उनके शौक के चलते पूरे इलाके में 'गोल्डमैन' के नाम से जाना जाता है। कन्हैयालाल हर दिन अपने शरीर पर लगभग साढ़े तीन किलो सोना पहनकर निकलते हैं, जिसकी कीमत आज के बाजार भाव के हिसाब से लगभग चार करोड़ दस लाख रुपये है।

लेकिन उनकी शुरुआत इतनी आलीशान नहीं थी। करीब 25 साल पहले, कन्हैयालाल एक साधारण ठेले पर फल और सब्जियां बेचते थे। वह संगीतकार बप्पी लाहिरी से प्रेरित होकर सोने की चमक से आकर्षित हुए। किस्मत ने तब पलटा खाया जब उन्होंने कश्मीर से सेब लाकर बेचने का कारोबार शुरू किया। बिजनेस में सफलता मिलने के बाद उन्होंने अपना जुनून पूरा करना शुरू कर दिया और आज वह सोने के गहनों के बिना घर से बाहर नहीं निकलते। हालांकि, इतना सोना पहनने के बावजूद उन्होंने कोई निजी सुरक्षा गार्ड नहीं रखा है।

उनकी यह चमकीली पहचान अब उनके लिए मुसीबत बन गई है। हाल ही में, कन्हैयालाल खाटिक को रोहित गोदारा गिरोह के सदस्यों का दावा करने वाले अज्ञात कॉलर से एक खतरनाक धमकी मिली। उनसे पांच करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई। कॉलर ने साफ-साफ चेतावनी दी कि अगर पैसा नहीं दिया गया तो तुम दोबारा सोना पहनने लायक नहीं रहोगे।

इस धमकी के बाद, 'गोल्डमैन' ने तुरंत सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने जबरन वसूली और आपराधिक धमकी का मामला दर्ज कर लिया है और इस गिरोह के खिलाफ जांच शुरू कर दी है।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
