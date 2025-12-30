राजस्थान में कहां होगी रेहान और अवीवा की रिंग सेरेमनी, प्रियंका गांधी का है खास नाता

संक्षेप: प्रियंका के बड़े बेटे रेहान वाड्रा ने अपनी गर्लफ्रेंड अवीवा बेग को शादी के लिए प्रपोज किया है। उन्होंने शादी के लिए हामी भी भर दी है। औपचारिक ऐलान के बाद गांधी परिवार ने रिंग सेरेमनी की तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं।

गांधी परिवार में खुशियों का माहौल है। नए साल में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के घर शहनाई बज सकती है। प्रियंका के बड़े बेटे रेहान वाड्रा ने अपनी गर्लफ्रेंड अवीवा बेग को शादी के लिए प्रपोज किया है। उन्होंने शादी के लिए हामी भी भर दी है। औपचारिक ऐलान के बाद गांधी परिवार ने रिंग सेरेमनी की तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, गांधी परिवार ने इस कार्यक्रम के लिए राजस्थान के रणथंभौर को चुना है।

प्रियंका गांधी का है खास नाता जानकारी के मुताबिक, प्रियंका गांधी को अक्सर अपने बच्चों और परिवार के साथ राजस्थान के रणथंभौर में देखा जाता रहा है। वह अक्सर छुट्टियां बिताने जाती रहती हैं। लोकल गाइड और वाइल्डलाइफ स्पेशलिस्ट से बिना किसी तामझाम के मिलते-जुलते देखा गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, रणथंभौर उनके लिए एक टूरिस्ट प्लेस नहीं है, बल्कि उनकी बचपन की यादों का पिटारा है। प्रियंका गांधी की तरह उनके बेटे रेहान वाड्रा का बचपन भी यहां काफी बीता है। प्रियंका के साथ-साथ बच्चों की भी यादें यहां से जुड़ी रही हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, यही कारण है कि प्रियंका गांधी ने अपने बेटे की रिंग सेरेमनी के लिए रणथंभौर को चुना है।