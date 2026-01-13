राजस्थान में कहां जब्त हुई 81 करोड़ की ड्रग्स? 6 तस्कर दबोचे गए; 2 महीने में ऐसे मिली सफलता

संक्षेप: इसमें 6 तस्करों को भी दबोचा गया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, एक ट्रक में मुर्गी के फीड के कट्टों के बीच में 270 किलोग्राम एमडी ड्रग दबी थी, जिसे तस्करों द्वारा तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था।

राजस्थान से 81 करोड़ की एमडी ड्रग जब्ती की खबर सामने आई है। ये जब्ती राजस्व खूफिया निदेशालय (DRI) ने स्थानीय पुलिस की मदद से की है। इसमें 6 तस्करों को भी दबोचा गया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, एक ट्रक में मुर्गी के फीड के कट्टों के बीच में 270 किलोग्राम एमडी ड्रग दबी थी, जिसे तस्करों द्वारा तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था।

हरियाणा में पकड़े आरोपियों से मिली लीड जानकारी में सामने आया है कि दिल्ली की DRI टीम करीब 2 महीने से इन लोगों को पकड़ने की कोशिश में जुटी हुई थी। टीम ने हरियाणा स्थित एक फैक्ट्री में दबिश दी तो 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। पूछताछ हुई तो मालूम चला कि फैक्ट्री से सामान को दूसरे स्टेट में सप्लाई करने के लिए ले जाया जा रहा है। ऐसे में टीम और ज्यादा एक्टिव हो गई।

मुर्गियों के फीडर में दबा था 81 करोड़ का ड्रग लीड मिली और टीम 11-12 जनवरी की रात में डीडवाना कुचामन इलाके के एक टोल टैक्स के पास पहुंची और संदिग्ध गाड़ियों पर नजर रखने लगीं। तभी महाराष्ट्र नंबर के एक ट्रक को रुकवाया गया। ट्रक में मुर्गियों को खिलाने वाला दाना भरा था। इसके बीच में करीब 270 किलो एमडी ड्रग से भरे 9 कट्टे दबे मिले। इस मादक पदार्थ की बाजार में कीमत करीब 81 करोड़ रुपये बताई गई है। पूछताछ हुई तो पता चला कि ये लोग इसे एमपी में सप्लाई करने जा रहे थे।