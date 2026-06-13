भाईयों के बीच पानी के वजह से खूनी संघर्ष, एक की चली गई जान; क्या है पूरा मामला?
छोटा भाई मकान बनवा रहा था। इस बीच उसके दो भाई आए और पानी के इस्तेमाल को लेकर बहस होने लगी। इस दौरान तीन भाईयों के बीच मामुली कहासुनी खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई। इस दौरान हिंसक झड़प में एक भाई की मौत हो गई।
कोटपूतली बहरोड़ जिले के विराटनगर उपखंड क्षेत्र के पावटा थाना इलाके में शनिवार को पानी के उपयोग को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। ग्राम बेरी का बांध की ढाणी दयाराम में तीन सगे भाइयों के बीच हुए झगड़े में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई और परिवार में मातम का माहौल है।
जानकारी के अनुसार, गांव निवासी मुकेश सिंह अपने मकान का निर्माण कार्य करवा रहा था। इसी दौरान निर्माण कार्य में पानी के उपयोग और निकासी को लेकर उसका अपने बड़े भाइयों अशोक सिंह और उम्मेद सिंह से विवाद हो गया। देखते ही देखते कहासुनी बढ़ गई और मामला मारपीट तक पहुंच गया। संघर्ष के दौरान अशोक सिंह और उम्मेद सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए।
तत्काल जिला अस्पताल लेकर रवाना हुए
घटना के बाद परिजन और ग्रामीण दोनों घायलों को तत्काल कोटपूतली जिला अस्पताल लेकर रवाना हुए, लेकिन रास्ते में ही अशोक सिंह ने दम तोड़ दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल उम्मेद सिंह का अस्पताल में उपचार जारी है। चिकित्सकों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है।
शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक इंतजाम
घटना की सूचना मिलते ही पावटा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक इंतजाम किए। वहीं एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। पुलिस के अनुसार घटना के बाद आरोपी मुकेश सिंह अपने परिवार सहित मौके से फरार हो गया है। उसकी तलाश के लिए पुलिस की टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।
मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई
थानाधिकारी भजनाराम ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई गई है और परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक मामूली पानी के विवाद में परिवार के भीतर हुए इस खूनी संघर्ष ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है। घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, जबकि गांव में शोक और तनाव का माहौल बना हुआ है।
रिपोर्ट - हंसराज
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग