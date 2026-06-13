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भाईयों के बीच पानी के वजह से खूनी संघर्ष, एक की चली गई जान; क्या है पूरा मामला?

Mohit लाइव हिन्दुस्तान, कोटपुटली बहरोड
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छोटा भाई मकान बनवा रहा था। इस बीच उसके दो भाई आए और पानी के इस्तेमाल को लेकर बहस होने लगी। इस दौरान तीन भाईयों के बीच मामुली कहासुनी खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई। इस दौरान हिंसक झड़प में एक भाई की मौत हो गई।

भाईयों के बीच पानी के वजह से खूनी संघर्ष, एक की चली गई जान; क्या है पूरा मामला?

कोटपूतली बहरोड़ जिले के विराटनगर उपखंड क्षेत्र के पावटा थाना इलाके में शनिवार को पानी के उपयोग को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। ग्राम बेरी का बांध की ढाणी दयाराम में तीन सगे भाइयों के बीच हुए झगड़े में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई और परिवार में मातम का माहौल है।

जानकारी के अनुसार, गांव निवासी मुकेश सिंह अपने मकान का निर्माण कार्य करवा रहा था। इसी दौरान निर्माण कार्य में पानी के उपयोग और निकासी को लेकर उसका अपने बड़े भाइयों अशोक सिंह और उम्मेद सिंह से विवाद हो गया। देखते ही देखते कहासुनी बढ़ गई और मामला मारपीट तक पहुंच गया। संघर्ष के दौरान अशोक सिंह और उम्मेद सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए।

तत्काल जिला अस्पताल लेकर रवाना हुए

घटना के बाद परिजन और ग्रामीण दोनों घायलों को तत्काल कोटपूतली जिला अस्पताल लेकर रवाना हुए, लेकिन रास्ते में ही अशोक सिंह ने दम तोड़ दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल उम्मेद सिंह का अस्पताल में उपचार जारी है। चिकित्सकों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है।

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शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक इंतजाम

घटना की सूचना मिलते ही पावटा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक इंतजाम किए। वहीं एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। पुलिस के अनुसार घटना के बाद आरोपी मुकेश सिंह अपने परिवार सहित मौके से फरार हो गया है। उसकी तलाश के लिए पुलिस की टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।

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मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई

थानाधिकारी भजनाराम ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई गई है और परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक मामूली पानी के विवाद में परिवार के भीतर हुए इस खूनी संघर्ष ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है। घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, जबकि गांव में शोक और तनाव का माहौल बना हुआ है।

रिपोर्ट - हंसराज

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