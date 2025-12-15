राम नाम की आड़ में गांधी को दरकिनार कर रही मोदी सरकार…; 'मनरेगा' का नाम बदलने पर अशोक गहलोत

संक्षेप: राजस्थान के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने इसे महात्मा गांधी का अपमान बताते हुए राम नाम की आड़ में गांधी को दरकिनार करने की साजिश बताया है।

मोदी सरकार ने MGNREGA (महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी एक्ट) का नाम बदलकर विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (VB-G RAM G) कर दिया है। राजस्थान के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने इसे महात्मा गांधी का अपमान बताते हुए राम नाम की आड़ में गांधी को दरकिनार करने की साजिश बताया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सरकार नया नाम थोपना चाहती है अशोक गहलोत ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा- "मनरेगा का नाम बदलने की केंद्र सरकार की कवायद महात्मा गांधी के प्रति उनकी ओछी मानसिकता और असम्मान का प्रमाण है। सरकार पहले 'पूज्य बापू' के नाम का शिगूफा छोड़ती है और फजीहत होने पर अब 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (VB-G RAM G)' जैसा नाम थोपना चाहती है। बार-बार नाम बदलने की यह बेचैनी सरकार के अपराधबोध (Guilt) को दर्शाती है।"

गांधी को मिटाने की साजिश का आोरप गहलोत ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि मोदी सरकार अपने ही देश में गांधी को मिटाने की साजिश कर रही है। उन्होंने लिखा- "एक ओर रूसी राष्ट्रपति पुतिन और G-20 के तमाम राष्ट्राध्यक्ष राजघाट जाकर बापू को नमन करते हैं, आजादी के बाद से ही जो राष्ट्राध्यक्ष आते हैं वो राजघाट जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिससे विश्व पटल पर गांधी जी का कद पता चलता है। वहीं दूसरी ओर, अपने ही देश में उन्हें मिटाने की साजिश हो रही है।"

राम नाम की आड़ में गांधी को किया दरकिनार अशोक गहलोत ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार राम नाम की आड़ में गांधी को दरकिनार करने की साजिश रच रही है। गहलोत ने लिखा- “सबसे बड़ी विडंबना यह है कि महात्मा गांधी आजीवन प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त रहे और अंतिम समय में भी 'हे राम' ही पुकारा। आज केंद्र सरकार उसी 'राम' नाम (VB-G RAM G) की आड़ लेकर गांधी जी को दरकिनार करने का जो कुप्रयास कर रही है, वह अत्यंत निंदनीय है। सरकार को इस फैसले पर तुरंत पुनर्विचार करना चाहिए, अन्यथा दुनिया भर में इसका संदेश बहुत गलत जाएगा।”