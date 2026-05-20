क्या है आटा-साटा प्रथा जिसे राजस्थान HC ने बताया अमानवीय, महिला का तलाक मंजूर
राजस्थान हाईकोर्ट ने 'आटा-साटा' प्रथा (अदला-बदली विवाह) के तहत विवाहित महिला को तलाक की मंजूरी दे दी। कोर्ट ने बीकानेर की पारिवारिक अदालत का पुराना फैसला पलटते हुए कहा कि वैवाहिक विवादों में क्रूरता साबित करने के लिए आपराधिक मामलों जैसे कड़े सबूतों की जरूरत नहीं होती।
राजस्थान हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में 'आटा-साटा' प्रथा के तहत ब्याही गई बीकानेर की महिला को तलाक की मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने परिवार न्यायालय के पुराने आदेश को रद्द करते हुए कहा कि वैवाहिक विवादों में क्रूरता साबित करने के लिए आपराधिक मामलों जैसे सख्त सबूतों की जरूरत नहीं होती। हाई कोर्ट ने इस पुरानी विवाह प्रथा की कड़ी निंदा की और इसे अमानवीय तथा गैर-कानूनी बताया।
क्या है आटा-साटा प्रथा?
आटा-साटा (जिसे लेन-देन वाली शादी भी कहते हैं) राजस्थान की एक बहुत पुरानी प्रथा है। इसमें दो परिवार आपस में अपनी बेटियों की शादी तय करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो एक परिवार की बेटी दूसरे परिवार के लड़के से ब्याही जाती है और बदले में दूसरे परिवार की बेटी पहले परिवार के लड़के के घर आती है।
क्या है पूरा मामला?
अपील करने वाली महिला की शादी 31 मार्च, 2016 को बीकानेर में हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हुई थी। उसी दिन आटा-साटा प्रथा के चलते उसके पति की नाबालिग बहन की शादी उसके भाई से करा दी गई थी लेकिन बालिग होने पर उस लड़की ने इस बाल विवाह को मानने से मना कर दिया था। इससे दोनों परिवारों में झगड़ा शुरू हो गया और अपील करने वाली महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया और 19 मार्च 2020 को उसे बेटी के साथ ससुराल से निकाल दिया गया।
इसके बाद उसने अपने पति और ससुर के खिलाफ दहेज मांगने और परेशान करने के आरोप में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने कोर्ट में केस की फाइल (चार्जशीट) पेश कर दी। जवाब में पति ने भी नयाशहर थाने में पत्नी के पिता और भाई के खिलाफ शिकायत कर दी। इससे पुलिस ने उन पर शांति बिगाड़ने के आरोप में कार्रवाई शुरू कर दी। फिर महिला ने तलाक लेने के लिए बीकानेर के फैमिली कोर्ट में केस दायर कर दिया।
बीकानेर की फैमिली कोर्ट ने 24 सितंबर 2025 को पत्नी की अर्जी खारिज कर दी थी। कोर्ट ने पति की यह बात मान ली कि पत्नी अपनी मर्जी से ससुराल छोड़कर गई थी और उसने अपने ससुराल वालों पर दबाव बनाने के लिए झूठे केस किए थे। पति का कहना था कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उसकी बहन ने बचपन में हुई अपनी शादी को मानने से इनकार कर दिया था। इस फैसले के बाद पत्नी ने हाई कोर्ट में अपील की।
दहेज के लिए महिला को किया परेशान
पत्नी के वकील ने हाई कोर्ट में कहा कि दहेज के लिए महिला को लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया गया था। जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस सुनील बेनीवाल की खंडपीठ ने 'आटा-साटा' विवाह प्रथा की कड़ी आलोचना करते हुए इसे 'कानूनी और नैतिक रूप से दिवालिया' और 'मानव जीवन का अमानवीय विनिमय तंत्र' बताया। हाई कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने ‘गंभीर गलती’ की है और उसने आटा-साटा व्यवस्था से उत्पन्न पारिवारिक विवाद को पति-पत्नी के बीच वैवाहिक क्रूरता के मुद्दे के साथ मिला दिया।
आटा-साटा जैसी व्यवस्थाएं बेटी को बंधक बनाने जैसी
अदालत ने महिला की तलाक की याचिका को मंजूरी देते हुए कहा कि आटा-साटा जैसी व्यवस्थाएं एक बेटी को बंधक बनाने जैसी लगती हैं जहां उसकी जिंदगी और आजादी दूसरी बेटी की बात मानने पर टिकी होती है। कोर्ट ने साफ कहा कि कोई भी रीति-रिवाज कानून से बड़ा नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने यह भी जोड़ा कि बचपन से दिमाग में बैठी बातों की वजह से जो सहमति मिलती है उसे बड़े होने पर अपनी मर्जी से दी गई सहमति नहीं माना जा सकता है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।