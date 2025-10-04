राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ कराएगा जोरदार बारिश, जारी हुआ ऑरेंज और येलो अलर्ट

Rajasthan Weather Forecast: राजस्थान में एकबार फिर मौसम बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग ने राजस्थान में इस हफ्ते रुक-रुक कर झमाझम बारिश की चेतावनी दी है। राजस्थान के अलग-अलग हिस्सों में तेज हवाएं भी चलेंगीं।

राजस्थान में एकबार फिर झमाझम बारिश वाला मौसम बनने वाला है। मौसम विभाग ने राजस्थान में इस हफ्ते रुक-रुक कर झमाझम बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार, राजस्थान में नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 5 से 6 अक्टूबर को भारी बारिश के आसार हैं। इस दौरान तेज स्पीड हवाएं चलने की भी संभावना है।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान राजस्थान के बांसवाड़ा, बारां, ब्यावर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डुंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूम्बर, सिरोही, उदयपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर और पाली जिलों के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग ने 5 अक्टूबर को राजस्थान के अजमेर, बांसवाड़ा, बारां, ब्यावर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डुंगरपुर, झालावाड़, झुंझुनू, कोटा, खैरथल-तिजारा, कोटा, कोटपुतली बहरोड, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूम्बर, सवाई-माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, बालोतरा, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, डीडवाना कुचामन, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, पाली, फलौदी, श्रीगंगानगर जिलों के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है।

इस दौरान कुछ जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं भी चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 6 अक्टूबर को राजस्थान के अजमेर, बांसवाड़ा, बारां, ब्यावर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, डुंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूम्बर, सवाई-माधोपुर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, पाली, फलौदी, जिलों के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है।