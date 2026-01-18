पश्चिमी विक्षोभ देगा दस्तक; राजस्थान में होगी बारिश, किन इलाकों में बरसेंगे बदरा?

संक्षेप: राजस्थान में 21 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम बदलेगा। इससे कई इलाकों में बारिश की संभावना है। नए सिस्टम से तापमान बढ़ेगा जिससे लोगों को शीतलहर से राहत मिलेगी। किन इलाकों में बरसेंगे बदरा?

राजस्थान में मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार, 21 जनवरी से एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा जिसकी वजह से राजस्थान के अलग-अलग हिस्सों में बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञानियों की मानें तो आगामी वेदर सिस्टम की वजह से राजस्थान में तापमान में बढ़ोतरी देखी जाएगी। इससे सुबह-शाम की कड़ाके की ठंड कम होने के आसार हैं। इससे शीतलहर और बर्फीली हवाओं से राहत मिलने की उम्मीद है।

दस्तक देंगे दो पश्चिमी विक्षोभ मौसम विभाग की मानें तो 19 और 21 जनवरी की रात से लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा। इसकी वजह से राजस्थान में मौसम बदल जाएगा। राजस्थान के कुछ भागों में 22 से 24 जनवरी के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 22 और 23 जनवरी को जोधपुर, बीकानेर संभाग और शेखावटी के क्षेत्र के कुछ भागों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।

इन इलाकों में होगी बारिश मौसम विभाग ने 23 और 24 जनवरी को शेखावटी क्षेत्र और जयपुर, भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में भी गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग की ओर से 22, 23 और 24 जनवरी को जयपुर,भरतपुर, बीकानेर संभाग में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है।

इन जिलों में येलो अलर्ट मौसम विभाग ने 22 जनवरी को राजस्थान के अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, चुरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि बारिश होने से फसलों को फायदा होगा। बारिश के कारण शीतलहर की तीव्रता में कमी आएगी। बर्फीली हवाओं के कारण पाला और कड़ाके की ठंड से लोगों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है।