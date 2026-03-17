Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

मजदूरी करने राजस्थान से गए ओमान, ड्रोन हमले में दो की मौत; आखिरी कॉल पर कही थी ये बात

Mar 17, 2026 10:52 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर, भाषा
share

पुलिस ने बताया कि दोनों के शव मंगलवार को उनके गांव लाए गए। पुलिस ने बताया कि मंगलवार को हवाई मार्ग से जयपुर लाए गए शवों को परिजन अपने-अपने गांव लेकर आए, जहां गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया।

मजदूरी करने राजस्थान से गए ओमान, ड्रोन हमले में दो की मौत; आखिरी कॉल पर कही थी ये बात

अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध के दौरान ओमान में हुए ड्रोन हमलों में राजस्थान के दो युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि सीकर जिले के खंडेला तहसील क्षेत्र के अगलोई गांव निवासी विक्रम वर्मा पुत्र बनवारी लाल और ब्यावर जिले के रायपुर उपखंड क्षेत्र के लालपुरा गांव निवासी पप्पू सिंह पुत्र देवी सिंह इन हमलों की चपेट में आ गए।

पुलिस ने बताया कि घटना 13 मार्च की है। पुलिस ने बताया कि दोनों के शव मंगलवार को उनके गांव लाए गए। पुलिस ने बताया कि मंगलवार को हवाई मार्ग से जयपुर लाए गए शवों को परिजन अपने-अपने गांव लेकर आए, जहां गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया।

सड़क बनाने का कर रहा था काम

विक्रम के चाचा सत्यनारायण ने बताया कि विक्रम 23 फरवरी को ओमान गया था और वहां एक निर्माण कंपनी में सड़क बनाने का काम कर रहा था। सत्यनारायण ने बताया कि ओमान में विक्रम के एक रिश्तेदार संजय कुमार वर्मा (विक्रम की मां के मामा) भी इसी कंपनी में काम करते हैं और उन्होंने ही हादसे की सूचना दी थी।

पुलिस ने बताया कि ड्रोन हमले से एक दिन पहले विक्रम ने अपने परिजनों से फोन पर बात की थी, जिसमें उसने वहां के हालात को लेकर चिंता जताई थी। पुलिस ने बताया कि विक्रम की तीन बहनें हैं, जिसमें से एक बहन की शादी हो गई है। दोनों युवकों के परिजनों को ढांढस बंधा रहे लोगों की भी आंखें नम हो गईं और हर कोई इस दर्दनाक घटना से स्तब्ध नजर आया।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

और पढ़ें
Rajasthan
इलेक्शन रिजल्ट 2024 , झारखंड इलेक्शन रिजल्ट और राजस्थान उपचुनाव रिजल्ट से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।