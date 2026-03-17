मजदूरी करने राजस्थान से गए ओमान, ड्रोन हमले में दो की मौत; आखिरी कॉल पर कही थी ये बात
पुलिस ने बताया कि दोनों के शव मंगलवार को उनके गांव लाए गए। पुलिस ने बताया कि मंगलवार को हवाई मार्ग से जयपुर लाए गए शवों को परिजन अपने-अपने गांव लेकर आए, जहां गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया।
अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध के दौरान ओमान में हुए ड्रोन हमलों में राजस्थान के दो युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि सीकर जिले के खंडेला तहसील क्षेत्र के अगलोई गांव निवासी विक्रम वर्मा पुत्र बनवारी लाल और ब्यावर जिले के रायपुर उपखंड क्षेत्र के लालपुरा गांव निवासी पप्पू सिंह पुत्र देवी सिंह इन हमलों की चपेट में आ गए।
पुलिस ने बताया कि घटना 13 मार्च की है। पुलिस ने बताया कि दोनों के शव मंगलवार को उनके गांव लाए गए। पुलिस ने बताया कि मंगलवार को हवाई मार्ग से जयपुर लाए गए शवों को परिजन अपने-अपने गांव लेकर आए, जहां गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया।
सड़क बनाने का कर रहा था काम
विक्रम के चाचा सत्यनारायण ने बताया कि विक्रम 23 फरवरी को ओमान गया था और वहां एक निर्माण कंपनी में सड़क बनाने का काम कर रहा था। सत्यनारायण ने बताया कि ओमान में विक्रम के एक रिश्तेदार संजय कुमार वर्मा (विक्रम की मां के मामा) भी इसी कंपनी में काम करते हैं और उन्होंने ही हादसे की सूचना दी थी।
पुलिस ने बताया कि ड्रोन हमले से एक दिन पहले विक्रम ने अपने परिजनों से फोन पर बात की थी, जिसमें उसने वहां के हालात को लेकर चिंता जताई थी। पुलिस ने बताया कि विक्रम की तीन बहनें हैं, जिसमें से एक बहन की शादी हो गई है। दोनों युवकों के परिजनों को ढांढस बंधा रहे लोगों की भी आंखें नम हो गईं और हर कोई इस दर्दनाक घटना से स्तब्ध नजर आया।
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अदिति शर्मा
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