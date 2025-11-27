जो मीटिंग हुई क्या वो सिर्फ समोसा खाने के लिए थी; बैठक में टीना डाबी पर क्यों भड़के सांसद व विधायक?

संक्षेप: बैठक में सांसद ने कहा, 'दो साल से यह मामला लगातार उठ रहा है। जनता परेशान है, मरीज परेशान हैं, लेकिन CT स्कैन मशीन अब भी नहीं लगी है।' जिसके जवाब में टीना डाबी ने विभिन्न प्रक्रियागत समस्याएं बताते हुए टेंडर प्रक्रिया जारी रहने की बात कही।

बाड़मेर में हाल ही में दिशा समिति की बैठक हुई, जिसमें स्थानीय सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल और विधायक रविंद्र सिंह भाटी कामों के पूरा ना होने की वजह से कलेक्टर टीना डाबी समेत अन्य अधिकारियों पर भड़क गए, इस दौरान उन्होंने उनको कड़ी फटकार भी लगाई। इस बैठक के कुछ वीडियो अब सामने आए हैं, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो में सांसद व विधायक को अधिकारियों से विभिन्न जनहित से जुड़े मुद्दों पर सवाल-जवाब करते और जवाब से असंतुष्ट होने पर उनकी खिंचाई करते हुए देखा जा सकता है। इस दौरान दोनों जनप्रतिनिधियों ने बैठकें होने लेकिन कोई काम नहीं होने पर भारी नाराजगी जताई और कटाक्ष करते हुए पूछा कि आप लोग मीटिंग में क्या सिर्फ समोसे खाने आते हो

इस बैठक के दौरान सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने लापरवाही को लेकर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। जिला कलेक्टर टीना टाबी से उन्होंने कहा यदि इस तरीके का सिस्टम चल रहा है तो बैठकों का क्या मतलब, इन्हें करवाने का कोई औचित्य ही नहीं। आप क्यों सरकारी पैसे की बर्बादी कर रहे हो? उन्होंने पिछली दिशा बैठक में दिए गए निर्देशों और पालना रिपोर्ट को गंभीरता से नहीं लेने पर खनन विभाग के इंजीनियर तथा PWD के अधीक्षण अभियंता को कड़ी फटकार लगाई और पूछा कि 'आप लोग यहां बैठक में समोसे खाने आते हो क्या?'

साथ ही जिला कलेक्टर टीना टाबी से सांसद बेनीवाल ने स्पष्ट रूप से कहा कि जनता की समस्याओं और शिकायतों पर ऐसी उदासीनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि इस तरीके का सिस्टम चल रहा हैं तो मीटिंग्स का कोई मतलब नहीं। दिशा समिति की इस बैठक में बाड़मेर राजकीय चिकित्सालय में CT स्कैन मशीन लगने का मुद्दा भी उठा। जिसके बाद सांसद बेनीवाल ने एकबार फिर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कलेक्टर टीना डाबी से कहा, 'हर बैठक में DMFT बजट का हवाला दिया जाता है, लेकिन काम कब होगा? जनता और जनप्रतिनिधियों को आखिर कब तक गुमराह किया जाएगा?' उन्होंने कहा, 'दो साल से यह मामला लगातार उठ रहा है। जनता परेशान है, मरीज परेशान हैं, लेकिन CT स्कैन मशीन अब भी नहीं लगी है।' जिसके जवाब में टीना डाबी ने विभिन्न प्रक्रियागत समस्याएं बताते हुए टेंडर प्रक्रिया जारी रहने की बात कही।

MLA भाटी भी बोले- क्या समोसा खाने के लिए मीटिंग हुई थी इसके अलावा इस बैठक में स्थानीय शिव विधानसभा सीट से विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने भी अधिकारियों पर नाराजगी जताई और कलेक्टर डाबी से कहा कि एक तो वैसे ही बैठकें 3-4 साल में हो रही है, और चार साल में जो मीटिंग हुई क्या वो सिर्फ समोसा खाने के लिए थी। दरअसल भाटी इस बात पर भड़क गए कि बैठक में जो फैसले लिए जाते हैं अधिकारी उनको ना मानते हुए अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं।

इस बात को लेकर नाराजगी जताते हुए भाटी ने कहा, 'मीटिंग क्यों करवाते हैं फिर, मीटिंग का औचित्य ही क्या है, हम लोगों का समय क्यों खराब किया, यह जो प्लान था, प्लान अगर हम लोगों को ही करना है, चर्चा करनी है तो मीटिंग में चर्चा होती है, अकेले में करनी थी तो अकेले में कर लेते ना, क्यों बुलाया था सबको।'

इसके बाद जवाब देने के दौरान जब टीना डाबी ने अगली बार की मीटिंग में ध्यान रखने की बात कही, तो इतना सुनते ही विधायक भाटी के तेवर फिर सख्त हो गए और उन्होंने पूछा, 'कितने साल बाद मीटिंग हुई है।' जब उन्हें बताया गया कि मीटिंग चार साल बाद हुई है तो विधायक ने कहा, 'अगली मीटिंग वापस चार साल बाद होगी।'