Wall collapsed in Amer Fort of Rajasthan, tourists will not be able to ride elephants राजस्थान के आमेर किला में टूरिस्ट नहीं कर सकेंगे हाथियों की सवारी, जानिए बारिश से क्या है संबंधं?, Rajasthan Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Wall collapsed in Amer Fort of Rajasthan, tourists will not be able to ride elephants

राजस्थान के आमेर किला में टूरिस्ट नहीं कर सकेंगे हाथियों की सवारी, जानिए बारिश से क्या है संबंधं?

इसके चलते यहां आने वाले टूरिस्ट राजा मानसिंह प्रथम द्वारा करीब 400 साल पहले बनवाए गए किला के बेहतरीन हिस्सों का दीदार नहीं कर पाएंगे। इसके पीछे की वजह बारिश से जुड़ी है। जानिए पूरा मामला क्या है?

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरSun, 24 Aug 2025 09:32 AM
share Share
Follow Us on
राजस्थान के आमेर किला में टूरिस्ट नहीं कर सकेंगे हाथियों की सवारी, जानिए बारिश से क्या है संबंधं?

गुलाबी नगरी जयपुर के नजदीक स्थित है आमरे महल। राजपूत और मुगल शैली की वास्तुकला का बेहतरीन नमूना समेटने वाली विश्व धरोहर में फिलहाल के लिए हाथियों की सवारी को रोक दिया गया है। इसके चलते यहां आने वाले टूरिस्ट राजा मानसिंह प्रथम द्वारा करीब 400 साल पहले बनवाए गए किला के बेहतरीन हिस्सों का दीदार नहीं कर पाएंगे। इसके पीछे की वजह बारिश से जुड़ी है। जानिए पूरा मामला क्या है?

किसने और क्यों रोक लगाई?

कल राजस्थान सरकार के राजकीय संग्राहलय व महल आमेर के कार्यालय अधीक्षक द्वारा लिखित नोटिस जारी किया गया, जिसमें आमेर महल में होने वाली हाथी सवारी को अग्रिम आदेश तक बंद कर दिया गया है। इस आदेश को जारी करने के पीछे की वजह, हाथियों और पर्यटकों की सुरक्षा है। जानकारी के मुताबिक बारिश के चलते किले की लगभग 200 फीट लंबी दीवार गिर गई है।

दरअसल कल दिनांक 23 अगस्त को भारी बारिश के चलते हाथी स्टैंड से आमेर महल की तरफ जाने वाले रास्ते पर स्थित ज्वाला माता मंदिर के सामने रामबाक की दीवार ढह गई थी। इसके चलते आने-जाने वाला रास्ता और बाकी रह गई दीवार काफी कमजोर हो गए। जारी किए गए नोटिस में बताया गया कि बरसात के कारण हाथियों की सवारी के लिए रास्ता फिलहाल के लिए उपयोगी नहीं रहा है।

पढ़िए आमेर किला के रोचक किस्से

आमेर किला यूनेस्को की विश्व धरोहर वाली सूची में शामिल है। इसे 1592 में राजा मानसिंह प्रथम द्वारा बनवाया गया था। इसके बाद राजा जयसिंह आए और उन्होंने इसे और भी भव्य और सुंदर बनाया। इस महल में राजपूतों और मुगलों का वास्तुकला देखने को मिलती है।

किला का खास हिस्सा, जिसे शीश महल कहते हैं। यहां दीवारों और छतों पर छोटे-छोटे शीशे लगे हैं। इस हिस्से में अगर एक दिया भी जला दिया जाए, तो पूरा महल रौशनी से गुलजार हो उठता है।

खूबसूरती के इतर इस महल को सुरक्षित भी बनाया गया है। शाही परिवार को सुरक्षित रखने के लिए महल के नीचे सुरंगों का जाल पसरा हुआ है। आमेर महल से जयगढ़ किले तक एक गुप्त सुरंग है। इसका इस्तेमाल युद्द के समय शाही परिवार की सुरक्षा के लिए किया जाता रहा है।

एएनआई के इनपुट शामिल हैं।