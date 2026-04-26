गर्मी से बचना चाहता था मगर ले ली मुसीबत मोल, ग्राइंडर मशीन से करना पड़ा रेस्क्यू
गर्मी से बचने और रील बनाने के चक्कर में एक व्यक्ति के सिर में दूध का डिब्बा (कैन) फंस गया। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद उसे निकाला और तब से इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
राजस्थान में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। कई इलाकों में तो इन दिनों पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। गर्मी से बचने के लिए लोग अलग-अलग तरीके अपनाते हैं। अकबरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत माधोगढ़ गांव में एक युवक ने गर्मी से बचने का एक ऐसा तरीका अपनाया जो उसके लिए मुसबीत बन गया। कड़ी मशक्कत के बाद शख्स मुसीबत से बाहर निकल सका।
दरअसल गर्मी से बचने और रील बनाने के चक्कर में एक व्यक्ति के सिर में दूध का डिब्बा (कैन) फंस गया। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद उसे निकाला और तब से इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
करीब दो घंटे खुद मशक्कत
शख्स बाइक पर सवार था और इस दौरान काफी तेज धूप खिली हुई थी। भीषण गर्मी और बाइक की सवारी युवक ने सोचा कि क्यों न दूध के कैन से ही सिर को ढक लिया जाए। आइडिया तो अच्छा कहा जा सकता है मगर कुछ ही देर बाद युवक को यह एहसास हो गया कि कैन उसके सिर में ही फंस चुका है। युवक के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि अब इस कैन को कैसे निकाला जाए। करीब दो घंटे खुद मशक्कत करने के बावजूद युवक अपने सिर से कैन को नहीं निकाल सका। जैसे-जैसे समय बीतता गया, युवक की घबराहट बढ़ने लगी। जब हाथ से बात नहीं बनी, तो आस-पास मौजूद लोगों ने सूझबूझ दिखाई।
हार्डवेयर की दुकान पर पहुंचा युवक
अंत में कैन को ग्राइंडर मशीन का इस्तेमाल कर काटना पड़ा। परेशान हालत में युवक एक हार्डवेयर की दुकान पर पहुंचा। इसके बाद एक शख्स ने बड़ी सावधानी और मशक्कत के बाद दुकान पर ही ग्राइंडर मशीन से कैन को काटा।
कैन के नीचे भी सख्त वस्तु रख दी गई
ग्राइंडर मशीन चलाने से पहले एहतियात के तौर पर कैन के नीचे भी सख्त वस्तु रख दी गई ताकि चेहरे और सिर को नुकसान न पहुंचे। यह इसलिए भी चुनौतीपूर्ण और जोखिमभरा था क्योंकि कैन और सिर के बीच बिल्कुल भी जगह न थी।
अलग-अलग हिस्सों पर कट लगाए गए
युवक को जमीन पर एक खास स्थिति में लिटाया गया। फिर ग्राइंडर से कैन के अलग-अलग हिस्सों पर कट लगाए गए। काफी मशक्कत के बाद युवक ने राहत की सांस ली। यह कैन 15 लीटर का था और इसका वजन करीब 10 किलोग्राम था।
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