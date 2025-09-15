प्रोफेसर ने औरंगजेब को बताया महान प्रशासक, ABVP के लोगों ने यूनिवर्सिटी में कर दी तोड़फोड़

मामला उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का है। यहां सोमवार को ABVP के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय की कुलपति सुनीता मिश्रा की एक विवादास्पद टिप्पणी के बाद विरोध प्रदर्शन किया।

राजस्थान के उदयपुर से औरंगजेब पर की गई कथित टिप्पणी के बाद विवाद और विरोध प्रदर्शन और तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। मामला उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का है। यहां सोमवार को ABVP के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय की कुलपति सुनीता मिश्रा की एक विवादास्पद टिप्पणी के बाद विरोध प्रदर्शन किया। सुनीता मिश्रा ने हाल ही में एक सेमिनार के दौरान मुगल शासक औरंगज़ेब को कथित तौर पर "योग्य प्रशासक" बताया था।

प्रदर्शनकारी छात्र पिछले गेट से प्रशासनिक भवन में घुस गए और शीशे तोड़ दिए। स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए पुलिस को बुलाया गया, जिसमें डीएसपी छगन पुरोहित और अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुँचे और मामले को संभाला। यह कथित भड़काऊ बयान पिछले हफ्ते विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित "भारतीय ज्ञान प्रणाली: विकसित भारत 2047 का रोडमैप" नामक एक सेमिनार में दिया गया था। इसी दौरान मिश्रा ने अपनी बात रखते हुए, औरंगज़ेब की प्रशासनिक क्षमताओं का जिक्र किया और उसे एक योग्य प्रशासक बताया।