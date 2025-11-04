आखिरकार अंता उपचुनाव में सक्रिय हुईं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, बोलीं- यह मुकाबला धनबल और जनबल के बीच

संक्षेप: बारां स्थित सांसद कार्यालय पर पूर्व मुख्यमंत्री राजे ने पत्रकारों से कहा कि मतदाताओं का पहला हक है कि अपने घर के व्यक्ति का समर्थन करें। विकास के लिए हमारी सरकार को चुनें, जनता का विश्वास हमारे लिए कर्ज है, उसे चुकाना ही पड़ेगा।

राजस्थान के बारां जिले में अंता विधानसभा सीट के हो रहे उपचुनाव में अब पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे भी सक्रिय हो गई, जिसके बाद यहां का सियासी पारा चढ़ गया है। इस दौरान मंगलवार को संवाददाताओं से बात करते हुए राजे ने इस उपचुनाव को उन्होंने जनशक्ति और धनशक्ति के बीच का मुकाबला बताया और कहा कि एक तरफ जनता की ताकत है और दूसरी तरफ धनबल की। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता पूरी तरह से भाजपा के साथ खड़ी है। राजे ने अंता में संवाददाताओं से कहा, ' एक तरफ पैसों की ताकत है, दूसरी ओर हम जनबल के साथ हैं, जीत हमेशा जनबल की होती है।'

इसके अलावा राजे ने कहा कि भाजपा उम्मीदवार का चयन स्थानीय भावनाओं के अनुरूप किया गया है। उन्होंने कहा, 'मोरपाल सुमन एक स्थानीय उम्मीदवार हैं जो यहां के लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह चुनाव अकेले वह नहीं लड़ रहे हैं, यह अंता की जनता लड़ रही है।'

बारां स्थित सांसद कार्यालय पर पूर्व मुख्यमंत्री राजे ने पत्रकारों से कहा कि मतदाताओं का पहला हक है कि अपने घर के व्यक्ति का समर्थन करें। विकास के लिए हमारी सरकार को चुनें, जनता का विश्वास हमारे लिए कर्ज है, उसे चुकाना ही पड़ेगा।

बता दें कि राज्य की दो बार मुख्यमंत्री रहीं श्रीमती राजे सोमवार रात को ही बारां पहुंच गईं थीं। राजे के आने से पार्टी कार्यकर्ताओं में भरपूर जोश और उत्साह दिखाई दिया। राजे ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी मोरपाल की जीत ना केवल हमारी विधानसभा की जीत होगी, बल्कि साथ ही साथ एक-एक कार्यकर्ता की जीत भी होगी।

कांग्रेस महासचिव एवं पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के दौरे के बाद अचानक पूर्व सीएम राजे का अपने बेटे और सांसद दुष्यंत सिंह के गृह क्षेत्र में आना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पहले श्रीमती राजे के सक्रिय नहीं होने को लेकर कई प्रकार की अटकलें लगाई जा रही थीं।