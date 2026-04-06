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अवसरवादियों को 'नो एंट्री', वसुंधरा की मांग, निष्ठावानों को मिलें राजनीतिक नियुक्तियां

Apr 06, 2026 04:34 pm ISTKrishna Bihari Singh भाषा, जयपुर
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भाजपा स्थापना दिवस पर वसुंधरा राजे ने कहा है कि राजनीतिक नियुक्तियां केवल उन्हीं वफादार कार्यकर्ताओं को मिलनी चाहिए जो विचारधारा के प्रति समर्पित हैं। उन्होंने निष्ठावान कार्यकर्ताओं को सम्मान देने पर जोर दिया।

अवसरवादियों को 'नो एंट्री', वसुंधरा की मांग, निष्ठावानों को मिलें राजनीतिक नियुक्तियां

राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा की वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे ने पार्टी के प्रति निष्ठा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक नियुक्तियां और महत्वपूर्ण पद केवल उन्हीं कार्यकर्ताओं को मिलने चाहिए जो भाजपा की मूल विचारधारा के प्रति वफादार रहे हैं। वसुंधरा राजे ने अवसरवादियों से सावधान रहने की सलाह देते हुए कहा कि जो लोग दल बदलते हैं उनकी मानसिकता अक्सर नहीं बदलती है। राजे ने संघर्ष करने वाले भाजपा के पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मान देने की बात कही और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की।

दल तो बदल लेते हैं लेकिन दिल नहीं बदलता

वसुंधरा राजे ने सोमवार को कहा कि 46 साल के सफर में भारतीय जनता पार्टी ने कई पड़ाव देखे हैं। कई लोग भाजपा में आए तो कई वापस चले गए। कई लोगों ने दल बदला तो कई लोगों ने दिल। कई लोग ऐसे भी हैं जो दल तो बदल लेते हैं लेकिन उनका दिल नहीं बदलता है। उनकी मानसिकता विपक्षी दलों वाली ही रहती है। इसके साथ ही वसुंधरा राजे ने राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियां पार्टी के प्रति निष्ठा रखने वालों को ही दिए जाने की वकालत की।

पुराने निष्ठावान कार्यकर्ताओं को राजनीतिक नियुक्तियों में मिले सम्मान

वसुंधरा राजे भाजपा के स्थापना दिवस के अवसर पर यहां पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहीं थी। वसुंधरा राजे ने कहा कि पार्टी के लिए यह जरूरी है कि हम हमारी मूल विचारधारा के वफादार और पुराने निष्ठावान कार्यकर्ताओं को राजनीतिक नियुक्तियों में सम्मान दें। उन्हें ही महत्वपूर्ण स्थान दें। राजनीतिक नियुक्तियां और दायित्व उन्हीं कार्यकर्ताओं को दी जानी चाहिए जो मूल भाजपा के हैं।

अवसरवादियों को नो एंट्री

वसुंधरा राजे ने कहा कि राजनीतिक नियुक्तियों में अवसरवादियों को मौका नहीं दिया जाना चाहिए। राजनीतिक नियुक्तियों में ऐसे कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाना चाहिए जिनमें संगठन के प्रति निष्ठा और समर्पण के भाव हों। उन नेताओं को मौका दिया जाना चाहिए जिन्होंने पार्टी के लिए संघर्ष किया है और जो पार्टी की विचारधारा के हैं न कि अवसरवादियों को…

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पार्टी कार्यकर्ताओं को नसीहत

वसुंधरा राजे ने अपने संबोधन में पार्टी कार्यकर्ताओं को भी नसीहत दी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि पद के लिए काम मत करो। काम करोगे तो पद खुद ही चल के आएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी ने पार्टी की कमान मेरी मां राजमाता विजय राजे सिंधिया को सौंपना चाहा लेकिन उन्होंने मना कर दिया था।

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नरेन्द्र मोदी की तारीफ

वसुंधरा राजे ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, विजयाराजे सिंधिया और भैरों सिंह शेखावत जैसे नेताओ ने तूफानों के बीच संगठन का जो दीप जलाया था उसे विश्व के लोकप्रिय नेता और भारत की तकदीर बदलने वाले विकास पुरुष नरेन्द्र मोदी ने और अधिक प्रकाशमान किया है। उन्होंने इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की भी प्रशंसा की।

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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