Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

उदयपुर से अहमदाबाद के बीच 16 फरवरी से शुरू होगी वंदे भारत ट्रेन; देखिए टाइमटेबल, हॉल्ट व पूरा रूट

Feb 14, 2026 06:36 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, उदयपुर, राजस्थान
share Share
Follow Us on

इस नई ट्रेन के शुरू होने से गाड़ी संख्या 20981/20982 (उदयपुर सिटी-आगरा कैंट-उदयपुर सिटी वन्दे भारत ट्रेन) 15 फरवरी और गाड़ी संख्या 20979-20980 (उदयपुर सिटी-जयपुर-उदयपुर सिटी वन्दे भारत ट्रेन) 14 फरवरी से संचालित नहीं की जाएगी।

उदयपुर से अहमदाबाद के बीच 16 फरवरी से शुरू होगी वंदे भारत ट्रेन; देखिए टाइमटेबल, हॉल्ट व पूरा रूट

यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेल विभाग ने कुछ दिन पहले राजस्थान के उदयपुर शहर से गुजरात के असारवा (अहमदाबाद) शहर के बीच वन्दे भारत एक्सप्रेस ट्रेन (गाड़ी संख्या 26963/26964) चलाने की घोषणा की थी। अब इस ट्रेन की शुरुआत होने की तारीख बेहद नजदीक आ चुकी है, यह ट्रेन 16 फरवरी (सोमवार) को उदयपुर से अपनी पहली यात्रा पर रवाना होगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह ट्रेन दोनों दिशाओं में सप्ताह में छह दिन संचालित की जाएगी। इस दौरान यह ट्रेन सिर्फ मंगलवार को नहीं चलेगी। यह ट्रेन दोनों स्टेशनों के बीच कुल 296 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे 15 मिनट में पूरा करेगी और इस दौरान रास्ते में सिर्फ तीन स्टेशनों पर ही रुकेगी। ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत स्पीड से यह सफर पूरा करेगी।

रेल सेवा की समय सारिणी और गंतव्य पर पहुंचने का समय

गाड़ी संख्या 26963, उदयपुर सिटी-असारवा (अहमदाबाद) वन्दे भारत एक्सप्रेस ट्रेन

प्रस्थान- उदयपुर सिटी से सुबह 6.10 बजे रवाना होगी

आगमन- सुबह 10.25 बजे असारवा पहुंचेगी

स्टॉपेज- यह ट्रेन रास्ते में जावर (आगमन- 6.43 बजे), डूंगरपुर (7.48 बजे) और हिम्मत नगर (आगमन- 9.05 बजे) स्टेशनों पर रुकेगी।

गाड़ी संख्या 26964, असारवा (अहमदाबाद)-उदयपुर सिटी वन्दे भारत एक्सप्रेस ट्रेन

प्रस्थान- असारवा से शाम 17.45 बजे रवाना होगी

आगमन- रात 22.00 बजे उदयपुर सिटी पहुंचेगी

स्टॉपेज- यह ट्रेन रास्ते में हिम्मत नगर (आगमन- 18.45 बजे), डूंगरपुर (20.03 बजे) और जावर (आगमन- 21.05 बजे) स्टेशनों पर रुकेगी।

उदयपुर-अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 16 फरवरी को शुरू होगी; टाइमटेबल, हॉल्ट, रूट देखें

रास्ते में होगा 2-2 मिनट का स्टॉप

प्राप्त जानकारी के अनुसार उदयपुर से अपनी पहली यात्रा पर शुरू होने वाली यह ट्रेन रास्ते में जावर, डूंगरपुर और हिम्मतनगर में 2-2 मिनट के लिए स्टॉप लेते हुए रुकेगी। इस ट्रेन का शुरुआती रखरखाव उदयपुर सिटी में किया जाएगा, साथ ही उदयपुर और असरवा दोनों स्टेशनों पर पानी और सफाई का इंतजाम किया जाएगा।

ट्रेन में होंगे कुल आठ कोच होंगे

इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में कुल आठ कोच होंगे, जिसमें एग्जीक्यूटिव चेयर कार और चेयर कार कोच के साथ-साथ दो पावर कार शामिल हैं, जो यात्रियों को ज़्यादा आराम, तेज एक्सलरेशन और मॉडर्न ऑनबोर्ड की सुविधा देंगे। इस नई रेल सेवा से यात्रा का समय काफी कम होने, स्थानीय शहरों के बीच सुगम कनेक्टिविटी मिलने और राजस्थान और गुजरात के बीच आने-जाने वाले यात्रियों के लिए आरामदायक हाई-स्पीड यात्रा का विकल्प मिलने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें:होली पर बिहार जाने वालों के लिए खुशखबरी, राजस्थान और MP से चलेगी स्पेशल ट्रेन
ये भी पढ़ें:राजस्थान को मिली केंद्र से सौगात, 470 करोड़ की लागत से होगा इस लाइन का दोहरीकरण
ये भी पढ़ें:राजस्थान में RGHS घोटाले पर बड़ी कार्रवाई, 7 डॉक्टर निलंबित
ये भी पढ़ें:राजस्थान में बारिश का अलर्ट, तापमान में 5 डिग्री तक गिरावट के आसार

नई ट्रेन की वजह से बंद होंगी ये दो गाड़ियां

उधर रेल विभाग का कहना है कि इस नई ट्रेन के शुरू होने से गाड़ी संख्या 20981/20982 (उदयपुर सिटी-आगरा कैंट-उदयपुर सिटी वन्दे भारत ट्रेन) 15 फरवरी और गाड़ी संख्या 20979-20980 (उदयपुर सिटी-जयपुर-उदयपुर सिटी वन्दे भारत ट्रेन) 14 फरवरी से संचालित नहीं की जाएगी। (वार्ता इनपुट के साथ)

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Rajasthan News Gujarat News
इलेक्शन रिजल्ट 2024 , झारखंड इलेक्शन रिजल्ट और राजस्थान उपचुनाव रिजल्ट से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
;;;