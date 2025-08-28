Vaishno devi landslide four rajasthan brothers killed वैष्णो देवी हादसे में राजस्थान के 4 व्यापारी भाइयों की मौत, कश्मीर से लौटकर जा रहे थे दर्शन करने, Rajasthan Hindi News - Hindustan
Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, चुरूThu, 28 Aug 2025 04:07 PM
वैष्णो देवी मार्ग पर हुए भीषण हादसे में राजस्थान के चार व्यापारी भाइयों की भी मौत हो गई। ये सभी कश्मीर से लौटकर माता के दर्शन के लिए जा रहे थे। चारों एक ही परिवार के थे। वैष्णो देवी मार्ग पर अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान के एक ही परिवार के चार व्यापारी भाइयों की 26 अगस्त को जम्मू-कश्मीर में वैष्णो देवी मंदिर मार्ग पर हुए भीषण भूस्खलन में मौत हो गई। सुजानगढ़ (चूरू) और नागौर जिलों के निवासी सभी चार भाई मंगलवार दोपहर अर्धकुमारी मंदिर के पास भारी मलबे और पत्थरों के नीचे दब गए। परिवार के सदस्यों के अनुसार, यह समूह पिछले एक हफ्ते से श्रीनगर की यात्रा पर था। वापस लौटने के बाद वे माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए निकले थे।

मृतकों की पहचान सुजानगढ़ के इंदिरा प्लाजा मार्केट के दुकान मालिक 35 साल केअरविंद, सुजानगढ़ के नया बाजार के दुकान मालिक अरविंद के बड़े भाई 43 साल के अनिल, सुजानगढ़ के सारोठिया मार्केट के व्यापारी 32 साल के गजानंद और नागौर जिले के दुकान मालिक 35 साल के संदीप के रूप में हुई है। अरविंद और अनिल सगे भाई थे, जबकि गजानंद और संदीप उनके चचेरे भाई थे।

चारों अपने इलाके के जाने-माने व्यवसायी थे। भूस्खलन दोपहर करीब 3 बजे अर्धकुमारी मंदिर के पास इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कुछ ही सेकंड में पहाड़ी से बड़े-बड़े पत्थर गिरने लगे, जिससे श्रद्धालु फंस गए और उन्हें बचने का कोई मौका नहीं मिला। अधिकारियों ने बताया कि जम्मू में 24 घंटों के भीतर 250 मिमी से ज्यादा बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन हुआ।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले मंगलवार को राजस्थान के धौलपुर जिले के सम्पू कस्बे के पांच युवक, जो पिछले हफ्ते वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन करने गए थे, जम्मू में किशनपुर-दोमेल मार्ग पर गरनई लोटा के पास हुए भूस्खलन में फंस गए। उनमें से तीन तेज पानी की धारा में बह गए, जबकि दो तैरकर और एक पेड़ से चिपककर बच गए। एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की बचाव टीमों ने लापता युवकों का पता लगाने के लिए अभियान शुरू किया था।

अधिकारियों के अनुसार, पांच युवकों का समूह- यश (शशिकांत गर्ग का पुत्र और धौलपुर के सम्पू में गर्ग कॉलोनी निवासी), प्रांशु (सुनील मित्तल का पुत्र और धौलपुर के सम्पू में नगला राय जीत हाल निवासी), शिव बंसल (विनोद बंसल का पुत्र और खेरागढ़ निवासी), आदित्य (हरिओम परमार का पुत्र और सम्पू निवासी) और दीपक (विष्णु मित्तल का पुत्र और धौलपुर के तसीमो गांव निवासी) 23 अगस्त को वैष्णो देवी मंदिर गए थे।

सभी युवक कटरा से जम्मू लौट रहे थे और राजस्थान में एक देरी से चल रही ट्रेन में सवार होने वाले थे, तभी अचानक भूस्खलन हुआ। गिरते पत्थरों और मलबे से बचने के लिए, युवक ढलान से नीचे उतर आए। भूस्खलन से उठे पानी के तेज बहाव में युवक बहने लगे। आदित्य और दीपक पानी की धार में तैरकर और एक पेड़ को पकड़कर बच गए। जबकि यश, प्रांशु और शिव पानी के तेज बहाव में बह गए और अभी भी लापता हैं।