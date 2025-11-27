गजब है! किसान ने खेत में बो दिए 500-500 के नोट, आखिर ऐसा क्यों किया? देखिए VIDEO

संक्षेप: हर कोई ये जानकर हैरान है कि आखिर किसान ने ऐसा क्यों किया? खेत में नोट बोने वाले किसान ने इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर भी किया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

राजस्थान के नागौर जिले से एक किसान द्वारा अपने खेत में 500-500 रुपये के नोट बोए जाने की खबर सामने आई है। हर कोई ये जानकर हैरान है कि आखिर किसान ने ऐसा क्यों किया? खेत में नोट बोने वाले किसान ने इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर भी किया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

कपास की खेती के लिए लिया था कर्ज किसान का नाम मल्लाराम बावरी है। वह देवरिया जाटान नामक गांव में रहते हैं। उन्होंने अपने खेत में कपास की खेती करने के लिए 1 लाख रुपये का लोन लिया था। उन्होंने कपास की खेती की, लेकिन कुदरत ने अपना रुप दिखाया और लगातार हुई बारिश के चलते उनके खेत में लंबे समय तक पानी भरा रहा, जिससे उनकी फसल बर्बाद हो गई। उनके पास मात्र 4000 रुपये की फसल बची है।

फसल बर्बादी का नहीं मिला मुआवजा बावरी ने बताया कि उन्होंने अपनी फसल का बीमा कराया था, लेकिन उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने संबंधित इंश्योरेंस कंपनी को इसके बारे में सूचित किया था। उन्हें टोल फ्री नंबर के जरिए बताया कि उनकी फसल बर्बाद हो गई है, लेकिन उनके खेत में आकर किसी ने इस बात का आकलन नहीं किया कि उन्हें कितना नुकसान हुआ है।