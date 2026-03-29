Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

काम की बात: राजस्थान की इस यूनिवर्सिटी की डिग्री अब रद्दी के समान! UGC ने घोषित किया फर्जी; देखें पूरी लिस्ट

Mar 29, 2026 10:56 am ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, भिवाड़ी
share

यूजीसी की ओर से इसको लेकर नोटिस भी जारी किया गया है। नोटिस में ये भी कहा गया है कि, संस्थान द्वारा अब तक दी गई कोई भी डिग्री उच्च शिक्षा या सरकारी रोजगार के लिए मान्य नहीं होगी।

राजस्थान की इस यूनिवर्सिटी की डिग्री अब रद्दी के समान! UGC ने घोषित किया फर्जी; देखें पूरी लिस्ट

यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) ने राजस्थान के अलवर स्थित 'राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलजी एंड मैनेजमेंट' यूनिवर्सिटी को फर्जी घोषित कर दिया है। यूजीसी की ओर से इसको लेकर नोटिस भी जारी किया गया है। यूजीसी की ओर से कहा गया है कि ये यूनिवर्सिटी को यूजीसी की ओर से मान्यता हासिल नहीं है। ऐसे में यूनिवर्सिटी को ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री देने का अधिकार नहीं।

यूजीसी के संज्ञान में आया है कि राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, मानसा चौक, भिवाड़ी, जिला अलवर (राजस्थान), यूजीसी अधिनियम, 1956 का उल्लंघन करते हुए डिग्री दे रहा है। यूजीसी ने इसका नाम फर्जी यूनिवर्सिटी की सूची में शामिल कर लिया है। नोटिस में कहा गया है कि ‘राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, मानसा चौक, भिवाड़ी, जिला अलवर (राजस्थान) को न तो यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के तहत और न ही धारा 3 के तहत यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त है। ऐसे में संस्थान को ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री देने का अधिकार नहीं।’

ये भी पढ़ें:राजस्थान में LPG की कालाबाजारी पर लाइसेंस होगा रद्द, चलेगा औचक जांच अभियान

डिग्री अब रद्दी के समान

यही नहीं इसके साथ ही नोटिस में ये भी कहा गया है कि, 'इस संस्थान द्वारा अब तक दी गई कोई भी डिग्री उच्च शिक्षा या सरकारी रोजगार के लिए मान्य नहीं होगी।' इसका मतलब यह है कि संस्थान से डिग्री हासिल करने वाले छात्रों को नौकरी के लिए आवेदन करते समय, प्रतियोगी परीक्षाओं या आगे की पढ़ाई के लिए गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

ये भी पढ़ें:राजस्थान में साइबर अपराधियों की अब खैर नहीं; 275 एक्सपर्ट्स संभालेंगे कमान

यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने से पहले पड़ताल जरूर करें

यूजीसी ने छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी है कि वे इस तरह के संस्थानों में एडमिशन से बचें। उनसे कहा गया है कि वे किसी भी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने से पहले यह जरूर चेक करें कि क्या संस्थान यूजीसी अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत मान्यता प्राप्त है या नहीं। एडमिशन लेने से पहले मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी और फर्जी संस्थानों की सूची के लिए यूजीसी की आधिकारिक वेबसाइट देखें।

ये भी पढ़ें:हमारे साथ बैठते हैं गौहत्या करने वाले, रामभक्त बना रहे दूरी- मदन दिलावर

फर्जी घोषित संस्थानों की राज्यवार सूची (मार्च 2026 तक)

आंध्र प्रदेश

क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी, गुंटूर

बाइबल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, विशाखापत्तनम

अरुणाचल प्रदेश

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन

दिल्ली

वर्ल्ड पीस ऑफ यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी (WPUNU)

इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग

अखिल भारतीय सार्वजनिक और शारीरिक स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान (AIIPHS) राज्य सरकार विश्वविद्यालय

कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड

यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी

वोकेशनल यूनिवर्सिटी

ADR-केंद्रित ज्यूरिडिकल यूनिवर्सिटी

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग

विश्वकर्मा ओपन यूनिवर्सिटी फॉर सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट

आध्यात्मिक विश्वविद्यालय

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सॉल्यूशन

माउंटेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी

हरियाणा

मैजिक एंड आर्ट यूनिवर्सिटी, फरीदाबाद

झारखंड

दक्ष यूनिवर्सिटी (वोकेशन एंड लाइफ स्किल एजुकेशन), रांची

कर्नाटक

सर्व भारतीय शिक्षा पीठ, तुमकुर

ग्लोबल ह्यूमन पीस यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु

केरल

इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ प्रोफेटिक मेडिसिन (IIUPM), कोझिकोड

सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी

महाराष्ट्र

राजा अरेबिक यूनिवर्सिटी, नागपुर

नेशनल बैकवर्ड कृषि विद्यापीठ, सोलापुर

पुडुचेरी

ऊषा लच्चुमनन कॉलेज ऑफ एजुकेशन

श्री बोधि एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन

राजस्थान

राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, भिवाड़ी

उत्तर प्रदेश

गांधी हिंदी विद्यापीठ, प्रयागराज

नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी (ओपन), अलीगढ़

भारतीय शिक्षा परिषद, लखनऊ

महामाया टेक्नीकल यूनिवर्सिटी , नोएडा

पश्चिम बंगाल

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन, कोलकाता

इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च, कोलकाता

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit

मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।


विस्तृत बायो:

मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।


अनुभव:

मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि:

हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।


पत्रकारिता का उद्देश्य:

एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।


विशेषज्ञता

राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग

और पढ़ें
UGC
इलेक्शन रिजल्ट 2024 , झारखंड इलेक्शन रिजल्ट और राजस्थान उपचुनाव रिजल्ट से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।