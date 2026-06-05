जयपुर में इबोला जैसी बीमारी के लक्षणों से हड़कंप, युगांडा की लड़की आइसोलेशन में भर्ती
क्या देश में इबोला बीमारी का खतरा गहरा रहा है? गुलाबी शहर जयपुर में युगांडा की लड़की के शरीर में इबोला वायरस जैसे लक्षण पाए गए हैं। हालांकि अभी जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, क्या सच में इबोला ही है या फिर कोई और बीमारी।
राजस्थान की राजधानी जयपुर में इबोला वायरस जैसी बीमारी के लक्षण मिलने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। युगांडा की 19 वर्षीय एक लड़की को शुक्रवार को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अभी तक इबोला संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक लड़की शुक्रवार को शारजाह से एयर अरेबिया की फ्लाइट के जरिए पर्यटक के रूप में जयपुर पहुंची थी। एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के दौरान स्वास्थ्य विभाग की मेडिकल टीम को उसमें इबोला जैसे कुछ लक्षण दिखाई दिए। इसके बाद उसे तुरंत राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (RUHS) अस्पताल भेजा गया।
अस्पताल प्रशासन ने युवती को क्रिटिकल केयर ब्लॉक के आइसोलेशन वार्ड में रखा है। आरयूएचएस के प्रिंसिपल डॉ. मोनीश ग्रोवर ने बताया कि मरीज का सैंपल जांच के लिए पुणे स्थित प्रयोगशाला भेजा गया है। 48 घंटे बाद एक और नमूना भेजा जाएगा। जांच रिपोर्ट आने तक लड़की को क्वारंटीन में रखा जाएगा। डॉ. ग्रोवर ने कहा कि यदि रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो मरीज को 21 दिन तक क्वारंटीन में रखकर इलाज किया जाएगा।
वहीं अस्पताल अधीक्षक डॉ. अनिल गुप्ता ने कहा कि केवल लक्षणों के आधार पर इबोला की पुष्टि नहीं की जा सकती। फिलहाल युवती में इबोला जैसे कुछ लक्षण जरूर पाए गए हैं, लेकिन संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। अधिकारियों के अनुसार युवती पिछले एक महीने से पेट दर्द और भूख न लगने की समस्या से जूझ रही थी। फिलहाल उसे सिरदर्द की शिकायत भी है। एहतियात के तौर पर उसी फ्लाइट में यात्रा करने वाले अन्य यात्रियों को भी होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य विभाग पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और सभी निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है।
इबोला (Ebola Virus Disease) एक गंभीर और कई मामलों में जानलेवा वायरल बीमारी है। यह मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के खून, शरीर के तरल पदार्थों या संक्रमित जानवरों के संपर्क से फैलती है। इसके शुरुआती लक्षणों में तेज बुखार, सिरदर्द, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और दस्त शामिल हैं। गंभीर मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्तस्राव भी हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार इबोला की मृत्यु दर काफी अधिक हो सकती है। यह बीमारी सबसे अधिक अफ्रीकी देशों में देखी गई है। समय पर पहचान, आइसोलेशन और इलाज से संक्रमण के प्रसार को रोका जा सकता है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
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