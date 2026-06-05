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जयपुर में इबोला जैसी बीमारी के लक्षणों से हड़कंप, युगांडा की लड़की आइसोलेशन में भर्ती

Ratan Gupta जयपुर, पीटीआई
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क्या देश में इबोला बीमारी का खतरा गहरा रहा है? गुलाबी शहर जयपुर में युगांडा की लड़की के शरीर में इबोला वायरस जैसे लक्षण पाए गए हैं। हालांकि अभी जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, क्या सच में इबोला ही है या फिर कोई और बीमारी।

जयपुर में इबोला जैसी बीमारी के लक्षणों से हड़कंप, युगांडा की लड़की आइसोलेशन में भर्ती

राजस्थान की राजधानी जयपुर में इबोला वायरस जैसी बीमारी के लक्षण मिलने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। युगांडा की 19 वर्षीय एक लड़की को शुक्रवार को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अभी तक इबोला संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक लड़की शुक्रवार को शारजाह से एयर अरेबिया की फ्लाइट के जरिए पर्यटक के रूप में जयपुर पहुंची थी। एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के दौरान स्वास्थ्य विभाग की मेडिकल टीम को उसमें इबोला जैसे कुछ लक्षण दिखाई दिए। इसके बाद उसे तुरंत राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (RUHS) अस्पताल भेजा गया।

अस्पताल प्रशासन ने युवती को क्रिटिकल केयर ब्लॉक के आइसोलेशन वार्ड में रखा है। आरयूएचएस के प्रिंसिपल डॉ. मोनीश ग्रोवर ने बताया कि मरीज का सैंपल जांच के लिए पुणे स्थित प्रयोगशाला भेजा गया है। 48 घंटे बाद एक और नमूना भेजा जाएगा। जांच रिपोर्ट आने तक लड़की को क्वारंटीन में रखा जाएगा। डॉ. ग्रोवर ने कहा कि यदि रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो मरीज को 21 दिन तक क्वारंटीन में रखकर इलाज किया जाएगा।

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वहीं अस्पताल अधीक्षक डॉ. अनिल गुप्ता ने कहा कि केवल लक्षणों के आधार पर इबोला की पुष्टि नहीं की जा सकती। फिलहाल युवती में इबोला जैसे कुछ लक्षण जरूर पाए गए हैं, लेकिन संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। अधिकारियों के अनुसार युवती पिछले एक महीने से पेट दर्द और भूख न लगने की समस्या से जूझ रही थी। फिलहाल उसे सिरदर्द की शिकायत भी है। एहतियात के तौर पर उसी फ्लाइट में यात्रा करने वाले अन्य यात्रियों को भी होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य विभाग पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और सभी निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है।

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इबोला (Ebola Virus Disease) एक गंभीर और कई मामलों में जानलेवा वायरल बीमारी है। यह मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के खून, शरीर के तरल पदार्थों या संक्रमित जानवरों के संपर्क से फैलती है। इसके शुरुआती लक्षणों में तेज बुखार, सिरदर्द, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और दस्त शामिल हैं। गंभीर मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्तस्राव भी हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार इबोला की मृत्यु दर काफी अधिक हो सकती है। यह बीमारी सबसे अधिक अफ्रीकी देशों में देखी गई है। समय पर पहचान, आइसोलेशन और इलाज से संक्रमण के प्रसार को रोका जा सकता है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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