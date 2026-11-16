उदयपुर घूमने आई थाई यूट्यूबर से ऑटो ड्राइवर ने मांगी लिप किस; लाइव स्ट्रीमिंग में कैद हुई करतूत
सूरजपोल थानाधिकारी कमलेन्द्र सिंह ने बताया कि युवती उदयपुर घूमने आई हुई थी। उसने शहर में घूमने के लिए आरोपी का ऑटो बुक किया था।
राजस्थान के उदयपुर में घूमने आई थाईलैंड की एक पर्यटक के साथ शर्मनाक हरकत का मामला सामने आया है। विदेशी युवती से शहर की सैर कराने वाले ऑटो ड्राइवर ने ऐसी डिमांड कर दी कि वह भी हैरान रह गई। आरोपी ने युवती से Kiss मांग ली। उस वक्त युवती अपने मोबाइल से लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी। ऐसे में ऑटो ड्राइवर की यह हरकत कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। युवती ने इसका वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया तो मामला सामने आया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी की पहचान आफताब उर्फ गबरू पुत्र अबरार खान के रूप में हुई है। वह उदयपुर के सेक्टर-11, महाराज का अखाड़ा क्षेत्र का निवासी है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने करीब दो दिन तक थाई युवती को अपने ऑटो में शहर की अलग-अलग जगहों पर घुमाया था। इसी दौरान उसने युवती के साथ अश्लील व्यवहार किया।
लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान ऑटो ड्राइवर ने मांगी किस
सूरजपोल थानाधिकारी कमलेन्द्र सिंह ने बताया कि युवती उदयपुर घूमने आई हुई थी। उसने शहर में घूमने के लिए आरोपी का ऑटो बुक किया था। 13 नवंबर को वह ऑटो से टाउनहॉल स्थित नगर निगम के मेले में पहुंची। यहां सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था। युवती अपने मोबाइल से कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी और वहां की गतिविधियों को रिकॉर्ड कर रही थी।
इसी दौरान ऑटो चालक उसके पास पहुंचा और उससे अश्लील बातें करने लगा। आरोपी ने युवती से Kiss मांगी। यह पूरी घटना युवती के मोबाइल में रिकॉर्ड हो गई। युवती ने 14 नवंबर को इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट कर दिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर मामला सामने आया और पुलिस ने भी इसका संज्ञान लिया।
वीडियो सामने आते ही पुलिस ने शुरू की तलाश
थाई युवती के सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करने के बाद सूरजपोल थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपी ऑटो चालक की पहचान की और सोमवार को उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान आफताब उर्फ गबरू के रूप में हुई है। पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।
70 हजार फॉलोअर्स हैं युवती के इंस्टाग्राम पर
थाईलैंड की यह युवती यूट्यूबर होने के साथ सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर भी है। उसके इंस्टाग्राम पेज पर करीब 70 हजार फॉलोअर्स हैं। वह भारत के अलग-अलग शहरों में घूमकर यहां की संस्कृति, परंपराओं और पर्यटन स्थलों से जुड़े वीडियो बनाती है। इसी सिलसिले में वह उदयपुर पहुंची थी।
युवती का मकसद भारतीय संस्कृति और यहां के पर्यटन स्थलों को अपने विदेशी फॉलोअर्स तक पहुंचाना था, लेकिन उदयपुर में उसके साथ हुई इस घटना ने यात्रा का अनुभव खराब कर दिया। युवती ने अपने साथ हुई घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
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