उदयपुर घूमने आई थाई यूट्यूबर से ऑटो ड्राइवर ने मांगी लिप किस; लाइव स्ट्रीमिंग में कैद हुई करतूत

सूरजपोल थानाधिकारी कमलेन्द्र सिंह ने बताया कि युवती उदयपुर घूमने आई हुई थी। उसने शहर में घूमने के लिए आरोपी का ऑटो बुक किया था।

थाई युवती के सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करने के बाद सूरजपोल थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपी ऑटो चालक की पहचान की

राजस्थान के उदयपुर में घूमने आई थाईलैंड की एक पर्यटक के साथ शर्मनाक हरकत का मामला सामने आया है। विदेशी युवती से शहर की सैर कराने वाले ऑटो ड्राइवर ने ऐसी डिमांड कर दी कि वह भी हैरान रह गई। आरोपी ने युवती से Kiss मांग ली। उस वक्त युवती अपने मोबाइल से लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी। ऐसे में ऑटो ड्राइवर की यह हरकत कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। युवती ने इसका वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया तो मामला सामने आया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

आरोपी की पहचान आफताब उर्फ गबरू पुत्र अबरार खान के रूप में हुई है। वह उदयपुर के सेक्टर-11, महाराज का अखाड़ा क्षेत्र का निवासी है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने करीब दो दिन तक थाई युवती को अपने ऑटो में शहर की अलग-अलग जगहों पर घुमाया था। इसी दौरान उसने युवती के साथ अश्लील व्यवहार किया।

लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान ऑटो ड्राइवर ने मांगी किस सूरजपोल थानाधिकारी कमलेन्द्र सिंह ने बताया कि युवती उदयपुर घूमने आई हुई थी। उसने शहर में घूमने के लिए आरोपी का ऑटो बुक किया था। 13 नवंबर को वह ऑटो से टाउनहॉल स्थित नगर निगम के मेले में पहुंची। यहां सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था। युवती अपने मोबाइल से कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी और वहां की गतिविधियों को रिकॉर्ड कर रही थी।

इसी दौरान ऑटो चालक उसके पास पहुंचा और उससे अश्लील बातें करने लगा। आरोपी ने युवती से Kiss मांगी। यह पूरी घटना युवती के मोबाइल में रिकॉर्ड हो गई। युवती ने 14 नवंबर को इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट कर दिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर मामला सामने आया और पुलिस ने भी इसका संज्ञान लिया।

वीडियो सामने आते ही पुलिस ने शुरू की तलाश थाई युवती के सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करने के बाद सूरजपोल थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपी ऑटो चालक की पहचान की और सोमवार को उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान आफताब उर्फ गबरू के रूप में हुई है। पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।

70 हजार फॉलोअर्स हैं युवती के इंस्टाग्राम पर थाईलैंड की यह युवती यूट्यूबर होने के साथ सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर भी है। उसके इंस्टाग्राम पेज पर करीब 70 हजार फॉलोअर्स हैं। वह भारत के अलग-अलग शहरों में घूमकर यहां की संस्कृति, परंपराओं और पर्यटन स्थलों से जुड़े वीडियो बनाती है। इसी सिलसिले में वह उदयपुर पहुंची थी।