Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़उदयपुरudaipur road accident rishabhdev ahmedabad highway four dead

उदयपुर में भीषण सड़क हादसा: भैंस को बचाने के चक्कर में 5 गाड़ियां भिड़ीं, 4 की मौत, हाईवे पर बिखरे शवों के चिथड़े

उदयपुर-अहमदाबाद नेशनल हाईवे शनिवार रात एक दर्दनाक हादसे का गवाह बना। ऋषभदेव कस्बे के पास मयूर मिल के सामने देर रात करीब 8 बजे पांच वाहनों की भिड़ंत में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, उदयपुरSat, 11 Oct 2025 09:59 PM
share Share
Follow Us on
उदयपुर में भीषण सड़क हादसा: भैंस को बचाने के चक्कर में 5 गाड़ियां भिड़ीं, 4 की मौत, हाईवे पर बिखरे शवों के चिथड़े

उदयपुर-अहमदाबाद नेशनल हाईवे शनिवार रात एक दर्दनाक हादसे का गवाह बना। ऋषभदेव कस्बे के पास मयूर मिल के सामने देर रात करीब 8 बजे पांच वाहनों की भिड़ंत में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना भीषण था कि वाहनों के परखच्चे उड़ गए और शवों के चिथड़े हाईवे पर बिखर गए।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हाईवे पर अचानक एक भैंस आ गई। उसे बचाने के प्रयास में एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार कर गई और सामने से आ रहे वाहनों से टकरा गई। देखते ही देखते पीछे से आ रही अन्य गाड़ियां भी हादसे की चपेट में आ गईं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहनों के शीशे और लोहे के टुकड़े सड़क पर बिखर गए।

घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। ऋषभदेव थाने के थाना अधिकारी भरत सिंह राजपुरोहित और उपखंड अधिकारी भागचंद रेगर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। हादसे में घायल लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत ऋषभदेव के अस्पताल पहुंचाया गया। हालत गंभीर होने पर कुछ घायलों को उदयपुर रेफर किया गया है।

हादसे में मारे गए चारों लोग उदयपुर जिले के सलूम्बर क्षेत्र के सेमारी के पास किसी गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सभी उदयपुर में अपने किसी परिजन से मिलकर बोलेरो गाड़ी से घर लौट रहे थे। जैसे ही वे ऋषभदेव कस्बे के पास पहुंचे, अचानक हुए हादसे ने उनकी जिंदगी छीन ली।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे के बाद सड़क पर चीख-पुकार मच गई। कुछ लोग वाहनों में फंस गए थे, जिन्हें गैस कटर की मदद से बाहर निकाला गया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि टक्कर के बाद सड़क पर भयावह दृश्य था — चारों ओर खून फैला हुआ था और कई शवों के अंग अलग-अलग जगह बिखरे पड़े थे।

हादसे की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत दोनों ओर से ट्रैफिक रोक दिया और हाईवे को खाली कराया। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को क्रेन की मदद से किनारे हटाया गया। पुलिस ने मृतकों की पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जबकि उनके परिजनों को भी सूचित किया जा रहा है।

थाना अधिकारी भरत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि हादसे का कारण भैंस के अचानक सड़क पर आ जाना माना जा रहा है। “प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि एक गाड़ी भैंस को बचाने के दौरान डिवाइडर पार कर गई और सामने से आ रही गाड़ियों से भिड़ंत हो गई। आगे की जांच जारी है,” उन्होंने कहा।

हादसे में घायल अजमेर के किशनगढ़ निवासी कैलाश पुत्र गणपतलाल ने बताया कि सबकुछ कुछ ही सेकंड में हुआ। “सामने अचानक अंधेरे में भैंस दिखी। ड्राइवर ने बचाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी फिसल गई और जोरदार टक्कर हो गई। आंखों के सामने सब खत्म हो गया,” उन्होंने बताया।

कैलाश को पहले ऋषभदेव अस्पताल लाया गया, जहां से उन्हें गंभीर हालत में उदयपुर रेफर किया गया है।

हादसे की सूचना मिलते ही उदयपुर प्रशासन ने घटनास्थल पर राहत-बचाव कार्य शुरू कराया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए ऋषभदेव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। रविवार सुबह परिजनों के आने के बाद शव सौंपे जाएंगे।

Bus Accident Road Accident News udaipur ahmedabad highway

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।