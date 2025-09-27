ऐसी क्या नौबत आ गई जो सोनम वांगचुक को लद्दाख से जोधपुर जेल शिफ्ट किया; अशोक गहलोत गिरफ्तारी पर उठाए सवाल

लद्दाख के जाने-माने सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी और उन्हें सीधे जोधपुर जेल भेजे जाने के फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

लद्दाख के जाने-माने सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी और उन्हें सीधे जोधपुर जेल भेजे जाने के फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। गहलोत ने कहा कि जो व्यक्ति वर्षों से अपनी मांगों और लद्दाख के लोगों की आवाज़ को लोकतांत्रिक तरीके से उठा रहा था, उसे अचानक ऐसे अपराधी की तरह पेश करना समझ से परे है।

गहलोत शनिवार को उदयपुर के डबोक हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी, कांग्रेस में नए नेताओं की एंट्री और मेवाराम जैन की वापसी सहित कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी।

“जो एक्टिविस्ट लंबे अरसे से अपनी बात और वहां की मांगों को उठा रहे हैं, वो मोदीजी के समर्थक भी रहे हैं। अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि मुकदमे दर्ज करके उन्हें जेल भेज दिया गया? ये कौनसा इतना बड़ा टेररिस्ट है कि इसे सीधे लद्दाख से उठाकर जोधपुर जेल शिफ्ट कर दिया गया?”

पूर्व मुख्यमंत्री ने गृह मंत्रालय पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इस मामले की पूरी जानकारी मंत्रालय को होनी चाहिए। यदि समय रहते संवाद किया जाता तो ऐसी नौबत आती ही नहीं।

गहलोत ने देशभर में बढ़ती हिंसा का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा—

“पहले मणिपुर में खून-खराबा हुआ, अब अन्य जगह भी अशांति का माहौल है। गृह मंत्रालय को स्थिति की जानकारी होनी चाहिए और समय रहते बातचीत कर समाधान करना चाहिए। मणिपुर में ढाई साल तक हिंसा होती रही, कितनी जिंदगियां गईं, और अब प्रधानमंत्री खुद वहां जाकर आए। इसके बाद भी हिंसा थमी नहीं।”

उनके मुताबिक, सरकार की लापरवाही ही इन हालातों की जिम्मेदार है।

गहलोत ने जेल व्यवस्था पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जेलों में अनुशासन नाम की चीज नहीं रह गई है। “जेलों में मोबाइल फोन तक मिलते हैं और वहीं से गैंगस्टर ऑपरेट कर रहे हैं। ऐसे हालात में सवाल उठता है कि सरकार का नियंत्रण कहां है?”

हाल ही में कांग्रेस में पूर्व विधायक मेवाराम जैन की वापसी पर उठे विवाद पर गहलोत ने कहा कि यह फैसला एक प्रक्रिया के तहत हुआ है। उन्होंने कहा—