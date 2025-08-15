rajasthan udaipur under construction school roof collapse student death राजस्थान: उदयपुर में निर्माणाधीन स्कूल का गिरा छज्जा,1 छात्रा की मौत, 1 घायल, Udaipur Hindi News - Hindustan
राजस्थान: उदयपुर में निर्माणाधीन स्कूल का गिरा छज्जा,1 छात्रा की मौत, 1 घायल

राजस्थान के उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील के पाथरपाड़ी गांव में शुक्रवार सुबह स्वतंत्रता दिवस के जश्न के बीच एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे इलाके का दिल दहला दिया।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, उदयपुरFri, 15 Aug 2025 12:28 PM
उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील के पाथरपाड़ी गांव में शुक्रवार सुबह स्वतंत्रता दिवस के जश्न के बीच एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे इलाके का दिल दहला दिया। एक तरफ गांव के स्कूल में तिरंगा फहरा रहा था, राष्ट्रगान की गूंज सुनाई दे रही थी, तो दूसरी तरफ कुछ ही दूरी पर चीख-पुकार मच गई। निर्माणाधीन स्कूल भवन का छज्जा अचानक भरभराकर गिर गया, और उसकी चपेट में आकर एक मासूम बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई।

सुबह करीब 10 बजे का समय था। पाथरपाड़ी गांव की दो मासूम बच्चियां, जिनकी उम्र फूल जैसी कोमल थी, स्कूल भवन के पास बकरियां चरा रही थीं। उस वक्त वहां निर्माण कार्य तो बंद था, लेकिन अधूरा और असुरक्षित भवन अपनी खतरनाक हालत में खड़ा था। किसी को जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि यह खामोश इमारत मौत का जाल बन चुकी है। अचानक, बिना किसी चेतावनी के, छज्जा जोरदार धमाके के साथ ढह पड़ा। भारी मलबे के नीचे दोनों बच्चियां दब गईं।

गांव में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई। पास के ही स्कूल में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन राष्ट्रगीत की गूंज के बीच अचानक मदद की पुकार सुनाई देने लगी। ग्रामीण दौड़ते हुए मौके पर पहुंचे। उन्होंने मलबा हटाकर दोनों बच्चियों को बाहर निकाला। लेकिन किस्मत इतनी बेरहम निकली कि एक बच्ची ने वहीं दम तोड़ दिया। दूसरी बच्ची खून से लथपथ थी, जिसे आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया गया।

ग्रामीणों की मानें तो जिस निर्माणाधीन भवन का छज्जा गिरा, वहां फिलहाल कक्षाएं नहीं चल रही थीं। गांव का स्कूल पास के एक अन्य भवन में संचालित हो रहा है, जहां बच्चे और शिक्षक स्वतंत्रता दिवस का पर्व मना रहे थे। हादसे में घायल और मृतक बच्चियां स्कूल में पढ़ाई नहीं कर रही थीं — वे सिर्फ अपने पशु चरा रही थीं।

लेकिन इस घटना ने पूरे गांव में गुस्से की आग भर दी है। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माणाधीन भवन को खतरनाक हालत में बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के छोड़ दिया गया था। न तो वहां बैरिकेडिंग थी, न ही कोई चेतावनी बोर्ड। किसी भी समय यह मौत का जाल किसी को भी अपनी गिरफ्त में ले सकता था। ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही ने एक मासूम की जिंदगी छीन ली।

हादसे की खबर मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं, प्रशासन ने मृतक बच्ची के परिवार को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। लेकिन गांववालों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। उनका साफ कहना है — “हम सिर्फ मुआवजा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो और ऐसे घटिया निर्माण कार्य करने वालों को सजा मिले।”

यह हादसा एक गहरा सवाल छोड़ गया है — आखिर कब तक सरकारी निर्माण में गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों की अनदेखी होती रहेगी? स्कूल, जो बच्चों के सपनों और शिक्षा का मंदिर होना चाहिए, कैसे मौत का जाल बन गया? और यह भी कड़वा सच है कि अगर थोड़ी भी सावधानी बरती जाती, तो आज स्वतंत्रता दिवस पर गांव में मातम न होता।

स्वतंत्रता दिवस के इस पावन दिन पर, जब पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, पाथरपाड़ी गांव ने अपनी एक बेटी खो दी। तिरंगे की शान के बीच एक मासूम का चेहरा हमेशा के लिए खामोश हो गया। यह घटना न सिर्फ प्रशासन और ठेकेदार की लापरवाही का आईना है, बल्कि यह चेतावनी भी है कि अगर अभी नहीं चेते, तो ऐसे हादसे भविष्य में भी मासूम ज़िंदगियां निगलते रहेंगे।

