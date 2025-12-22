Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़उदयपुरrajasthan aravali dispute sikar udaipur protest police arrest
राजस्थान में अरावली विवाद ने पकड़ा तूल,सीकर से उदयपुर तक हंगामा, हर्ष पर्वत पर प्रदर्शन, पुलिस से झड़प के बाद कई अरेस्ट

राजस्थान में अरावली विवाद ने पकड़ा तूल,सीकर से उदयपुर तक हंगामा, हर्ष पर्वत पर प्रदर्शन, पुलिस से झड़प के बाद कई अरेस्ट

संक्षेप:

राजस्थान में अरावली को बचाने की मांग को लेकर आज प्रदेशभर में कांग्रेस और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। उदयपुर कलेक्ट्रेट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हुई

Dec 22, 2025 01:50 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, सीकर, उदयपुर
share Share
Follow Us on

राजस्थान में अरावली को बचाने की मांग को लेकर आज प्रदेशभर में कांग्रेस और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। उदयपुर कलेक्ट्रेट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हुई, इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। वहीं सीकर में 945 मीटर ऊंचाई पर स्थित हर्ष पर्वत पर भी प्रदर्शन किया गया, जहां आंदोलनकारियों ने अरावली संरक्षण की मांग को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

खबर अपडेट की जा रही है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
Sikar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।