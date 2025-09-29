nalapar school shmasan ghat rajasthan नाला पार न हो सका, तो टीचर ने चिता के पास क्लास लगा दी;राजस्थान का ये गांव बना श्मशान घाट वाला स्कूल, Udaipur Hindi News - Hindustan
राजस्थान के उदयपुर में राजसमंद के कुंभलगढ़ मोरचा गांव की तस्वीरें बच्चों की पढ़ाई पर सरकारी लापरवाही का कड़वा सच सामने ला रही हैं। यहां के बच्चे अब स्कूल नहीं बल्कि श्मशान घाट के बरामदे में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, उदयपुरMon, 29 Sep 2025 11:52 AM
राजस्थान के उदयपुर में राजसमंद के कुंभलगढ़ मोरचा गांव की तस्वीरें बच्चों की पढ़ाई पर सरकारी लापरवाही का कड़वा सच सामने ला रही हैं। यहां के बच्चे अब स्कूल नहीं बल्कि श्मशान घाट के बरामदे में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। हां, वहीं जगह जहाँ हर रोज चिता जलती है, अब वहां ही बच्चे अक्षर सीख रहे हैं।

मामला है फराट का भीलवाड़ा सरकारी स्कूल और मोरचा गांव की बस्ती के बीच बहने वाले नाले का। बारिश के मौसम में यह नाला इतना उग्र हो जाता है कि बच्चों और बड़े दोनों के लिए पार करना खतरे से खाली नहीं। पिछले सालों में बारिश के तीन महीनों तक बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन इस बार, टीचर्स ने नाले को पार करने की बजाय बच्चों को नजदीकी श्मशान घाट में पढ़ाने का प्लान बनाया।

टीचर दिनेश बैरवा ने बताया, “हमारे स्कूल में पांचवीं तक 38 बच्चे हैं। 15 बच्चे मोरचा गांव के उस तरफ रहते हैं, और 23 स्कूल की तरफ। बारिश में नाला पार करना मुश्किल होता है, इसलिए बच्चों की पढ़ाई यहीं शुरू की। मैं सुबह साढ़े सात बजे से दोपहर एक बजे तक श्मशान घाट के बरामदे में पढ़ाता हूं और फिर आधा किलोमीटर पैदल जाकर स्कूल में उनकी उपस्थिति दर्ज करता हूं।”

स्थानीय लोगों ने भी मदद का हाथ बढ़ाया। बारिश में बच्चों को बैठाने के लिए बस्ती के कच्चे घर असुरक्षित थे, इसलिए उन्होंने सहमति दी कि श्मशान घाट का पक्का बरामदा ही बेहतर विकल्प है। वहीं, गांव की मीरा बाई वैष्णव सुबह-सुबह दूध लेकर आती हैं और बच्चों को पोषाहार देती हैं। तेज बारिश के दिनों में पोषाहार बनाने का जिम्मा गांव के किसी एक व्यक्ति ने उठा लिया।

लेकिन सरकारी व्यवस्था का हाल देखकर तो सीधा गुस्सा आता है। करीब 4 साल पहले यह मामला संपर्क पोर्टल पर दर्ज कराया गया, लेकिन पंचायत ने सिर्फ विभाग को लिख दिया। जवाब? अभी तक शून्य। एसीबीईओ शंकर लाल नागदा ने निरीक्षण के दौरान स्पष्ट कर दिया कि जब तक नाले का पानी तेज है, बच्चों को नाले पार नहीं करवाना है। इसके चलते तीन दिन स्कूल की छुट्टी भी करनी पड़ी।

टीचर नाथू सिंह बताते हैं कि स्कूल में पढ़ाई और घर-घर जाकर होमवर्क देने का सिलसिला अब सालों से चल रहा है। लेकिन अब बच्चों को श्मशान घाट के बीच में बैठकर पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा के लिए और कोई विकल्प नहीं है।

मोरचा गांव की यह कहानी न केवल बच्चों की पढ़ाई पर संकट दिखाती है, बल्कि सरकारी तंत्र की उदासीनता और गांव की मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी को भी उजागर करती है। लाखों की योजनाएं और दावे जमीन पर तबाह नजर आते हैं। बारिश का पानी, बुनियादी संरचना की कमी, पोषाहार की अनियमित सप्लाई — सब मिलकर बच्चों की पढ़ाई और जीवन दोनों को चुनौती दे रहे हैं।

अब सवाल यह उठता है कि क्या हमारे बच्चों को शिक्षा के लिए श्मशान घाट में बैठना पड़ेगा, या फिर सरकार इस ओर ध्यान देकर सही पुलिया, स्कूल और सुविधाएं प्रदान करेगी? मोरचा गांव के बच्चे तो पढ़ाई के लिए अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना श्मशान घाट में बैठ गए हैं, लेकिन जिम्मेदार कहाँ हैं?

यह कहानी सिर्फ कुंभलगढ़ या राजसमंद की नहीं है। यह उन हजारों गांवों की भी तस्वीर है, जहाँ बच्चों को पढ़ाई के लिए जोखिम उठाना पड़ता है। जब बच्चों की शिक्षा को ही खतरे में डाला जा सकता है, तब क्या हम कह सकते हैं कि हमारे स्कूल सुरक्षित और सक्षम हैं?

असल में मोरचा गांव के बच्चे आज श्मशान घाट में पढ़ रहे हैं, लेकिन कल उनके सपने भी कहीं बहते नाले में बह जाएं, यह डर अब पूरी तरह यथार्थ बन चुका है।

श्मशान घाट या स्कूल? सवाल वही है: क्या सरकार बच्चों की सुरक्षा और पढ़ाई के बीच संतुलन बना पाएगी, या बच्चों को ही श्मशान घाट में बैठाकर शिक्षा का नया मतलब समझाना पड़ेगा।

