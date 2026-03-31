महिला बनकर करते थे रेकी, पक्षियों की आवाज में देते थे सिग्नल; उदयपुर पुलिस ने दबोची शातिर गैंग

आमतौर पर चोरी के मामलों में अपराधी तकनीक का सहारा लेते हैं, लेकिन उदयपुर के कुराबड़ थाना इलाके में सामने आया यह मामला पारंपरिक सोच से बिल्कुल उलट है। यहां एक ऐसा गिरोह पकड़ा गया है, जिसने हाई-टेक पुलिसिंग को मात देने के लिए लो-टेक लेकिन बेहद चालाक तरीका अपनाया।

आमतौर पर चोरी के मामलों में अपराधी तकनीक का सहारा लेते हैं, लेकिन उदयपुर के कुराबड़ थाना इलाके में सामने आया यह मामला पारंपरिक सोच से बिल्कुल उलट है। यहां एक ऐसा गिरोह पकड़ा गया है, जिसने हाई-टेक पुलिसिंग को मात देने के लिए लो-टेक लेकिन बेहद चालाक तरीका अपनाया। महिलाओं का भेष, बिना मोबाइल के नेटवर्क और पक्षियों की आवाज में संवाद—यह सब मिलकर एक ऐसी क्राइम स्टोरी बनाते हैं, जो किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं लगती।

ज्वेलरी शॉप बनी टारगेट, 80 लाख की चांदी पार मामले की शुरुआत मोहित ज्वेलर्स में हुई बड़ी चोरी से हुई, जहां से करीब 80 लाख रुपए की चांदी पार कर ली गई। शुरुआती जांच में पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लगा। न सीसीटीवी में स्पष्ट पहचान, न मोबाइल लोकेशन ऐसे में यह केस पुलिस के लिए चुनौती बन गया। लेकिन जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे-वैसे इस गिरोह के काम करने का तरीका सामने आता गया।

महिलाओं का भेष: शक से बचने की मास्टर चाल पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी वारदात के समय महिलाओं का भेष धारण करते थे। रात के अंधेरे में साड़ी या सलवार-सूट पहनकर वे कॉलोनियों में इस तरह घूमते थे कि किसी को जरा भी शक नहीं होता था। स्थानीय लोग उन्हें सामान्य महिला समझकर नजरअंदाज कर देते थे। यही इनकी सबसे बड़ी सुरक्षा कवच थी।

विशेषज्ञों के अनुसार, यह तरीका “सोशल इंजीनियरिंग” का हिस्सा माना जा सकता है, जहां अपराधी समाज की सामान्य धारणाओं का फायदा उठाकर खुद को छुपाते हैं।

नो मोबाइल, नो ट्रेस: पुलिस के लिए बड़ी चुनौती इस गिरोह की सबसे खास बात यह रही कि ये मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करते थे। आज के डिजिटल युग में जहां हर अपराधी की लोकेशन, कॉल डिटेल और डिजिटल फुटप्रिंट से सुराग मिल जाता है, वहीं इस गैंग ने पूरी तरह “ऑफ-ग्रिड” रहकर काम किया।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, मोबाइल न रखने से इनकी ट्रैकिंग लगभग असंभव हो गई थी। यही वजह रही कि लंबे समय तक यह गिरोह पुलिस की पकड़ से बाहर रहा।

पक्षियों की आवाज से कम्युनिकेशन: अनोखा नेटवर्क गिरोह के सदस्य आपस में संवाद के लिए पक्षियों की आवाज का इस्तेमाल करते थे। अलग-अलग आवाजें अलग-अलग संकेत देती थीं जैसे खतरा, रास्ता साफ, या ऑपरेशन पूरा होने का इशारा। यह तरीका न केवल अनोखा था, बल्कि पूरी तरह सुरक्षित भी, क्योंकि इसमें कोई डिजिटल या लिखित सबूत नहीं बनता।

क्राइम एक्सपर्ट मानते हैं कि यह “प्रिमिटिव कम्युनिकेशन सिस्टम” होते हुए भी बेहद प्रभावी है, खासकर तब जब पुलिस तकनीकी निगरानी पर निर्भर हो।

पुराने अपराधी, संगठित नेटवर्क गिरफ्तार आरोपियों—शिवलाल उर्फ शिवा कंजर, कालूलाल कंजर और महेंद्र कंजर—का आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है। ये सभी चित्तौड़गढ़ क्षेत्र के निवासी हैं और इनके खिलाफ पहले से कई चोरी के मामले दर्ज हैं। इससे साफ होता है कि यह कोई नया गैंग नहीं, बल्कि लंबे समय से सक्रिय एक संगठित नेटवर्क है, जिसने समय के साथ अपने तरीके को और अधिक परिष्कृत किया।

लंबी निगरानी के बाद पुलिस को सफलता जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दूहन के निर्देशन में और डीएसपी गोपाल चंदेल की टीम ने इस केस को सुलझाने के लिए लगातार निगरानी और तकनीकी विश्लेषण का सहारा लिया। आखिरकार पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से करीब 30 किलो 800 ग्राम चांदी बरामद की।

यह कार्रवाई बताती है कि पारंपरिक और आधुनिक पुलिसिंग का संयोजन ही ऐसे जटिल मामलों में सफलता दिला सकता है।

क्राइम ट्रेंड की चेतावनी यह मामला केवल एक चोरी का खुलासा नहीं, बल्कि बदलते अपराध ट्रेंड की भी चेतावनी है। अपराधी अब तकनीक से बचने के लिए पुराने और असामान्य तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस और समाज दोनों को सतर्क रहने की जरूरत है।