उदयपुर: 170 एकड़ में फैली 275 करोड़ की अफीम जब्त, खड़ी फसल की आड़ में हो रही थी अवैध खेती
अफीम की खेती सामोली, खुना और पीपली में की जा रही थी। जब्त की गई अफीम की कीमत करीब 275 करोड़ रुपये के आसपास आंकी गई है।
उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील के दूरदराज जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में 170 एकड़ में अफीम की अवैध खेती का भंडाफोड़ हुआ है। छापेमारी के बाद अवैध खेती को नष्ट कर दिया गया है। अफीम की खेती सामोली, खुना और पीपली में की जा रही थी। जब्त की गई अफीम की कीमत करीब 275 करोड़ रुपये के आसपास आंकी गई है।
नशे के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई एनसीबी (NCB), राजस्थान मादक पदार्थ निरोधी कार्यबल (ANTF) और राज्य पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से की गई है। मामले में फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए एनसीबी और राजस्थान एएनटीएफ द्वारा गहन निगरानी और जांच पड़ताल की जा रही है। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद इन इलाकों में अफीम की अवैध खेती करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है।
आरोपी मौके से फरार हो गए
अफीम खेत में खड़ी फसल की आड़ में उगाई जा रही थी। एजेंसियों द्वारा अचानक की गई इस ज्वाइंट कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। भनक लगते ही आरोपी भी मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि जिस इलाके में ये कार्रवाई हुई वहां पुलिस टीम करीब 6 किलोमीटर चलकर पहुंची थी। टीम में आस-पास के थानों से पुलिसबल को शामिल किया गया था।
नष्ट करने में 15 से भी ज्यादा दिन
पुलिस ने जब छापा मारा तो वह हैरान रह गई क्योंकि जहां नजर जा रही थी वहां सिर्फ अफीम की खेती ही नजर आ रही थी। अधिकारियों का कहना है कि अफीम की खेती को नष्ट करने में 15 से भी ज्यादा दिन लग सकते हैं। बताया जा रहा है कि तस्कर कम दाम में इनसे अफीम खरीदकर अन्य राज्यों में ऊंचे दाम में सप्लाई करते हैं।
अक्सर ऐसे मामले सामने आते रहते हैं
आपको बता दें कि उदयपुर के कई इलाकों से अक्सर ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। लोग खेती की आड़ में अफीम भी उगाते हैं। राज्य सरकार ने अफीम की अवैध खेती और तस्करी पर रोक लगाने के लिए अभियान छेड़ा हुआ है।
