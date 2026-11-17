विदेशी यूट्यूबर से 'लिप किस' मांगने वाले के गिरफ्तार होते ही उतरे होश, कान पकड़कर मांगी माफी; VIDEO
विदेशी यूट्यूबर से 'लिप किस' मांगने वाले के उदयपुर पुलिस की गिरफ्त में होश उतर गए। आरोपी ने कान पकड़कर माफी मांगी है। माफी का वीडियो खुद उदयपुर पुलिस ने शेयर किया है।
राजस्थान के मशहूर पर्यटन स्थल में गिने जाने वाले उदयपुर में एक युवक ने विदेशी महिला से ऐसी शर्मनाक हरकत की जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। युवक ने महिला से 'लिप किस' मांगी और यह सब महिला के कैमरा में कैद हो गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो उदयपुर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए युवक के खिलाफ एक्शन लिया।
उदयपुर पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद युवक के होश उतर गए। पुलिस ने एक्स हैंड पर युवक का वीडियो शेयर किया है जिसमें वह कान पकड़कर माफी मांगता हुआ नजर आ रहा है। युवक वीडियो में कहता है ‘मेरा नाम आफताब है। मैंने ये जो गलती कर दी जिसपर थाना सूरजपोल ने मुकदमा दर्ज कर मुझे पकड़ लिया। मैंने जो ये गलती की है इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। बाहर से आए हुए मेहमानों और महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए। आगे से मुझसे यह गलती नहीं होगी। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि इस प्रकार की कोई भी गलती न करें। पुलिस की पहली निगाह हम जैसे अपराधियों के ऊपर है।’
कान पकड़कर मांगी माफी
युवक वीडियो में आगे अपने दोनों कान पकड़कर माफी मांगते हुए कहता है ‘मैंने जो ये गलती की है मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं।’
वहीं उदयपुर पुलिस ने एक्स पर बताया है कि ‘विदेशी महिला के साथ छेड़छाड़ के मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर थाना सूरजपोल पर मामला दर्ज किया गया है। मामले में नियमानुसार कार्रवाई जारी है। पर्यटकों की सुरक्षा, सम्मान और गरिमा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।’
महिला को करवा रहा था सैर और फिर…
आपको बता दें कि आरोपी पेशे से ऑटो ड्राइवर है विदेशी महिला को शहर की सैर करवा रहा था। इस दौरान ही उसने युवती संग अश्लील हरकत की जिसे बाद में युवती ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने युवती को करीब दो दिनों तक अलग-अलग जगहों पर सैर करवाई थी।
बहरहाल युवती थाइलैंड से झीलों की नगर उदयपुर घूमने आई थी मगर युवक की इस हरकत से कहीं न कहीं देश की छवि खराब हुई है।
वायरल वीडियो में क्या?
वायरल वीडियो में युवक विदेश महिला से 'वन किस, लिप किस' कहता सुनाई देता है। महिला जैसे ही ये शब्द सुनती हैं हैरान हो जाती है और तुरंत मना कर देती हैं। हालांकि युवक इसके बाद भी नहीं रुकता और प्लीज-प्लीज कहकर महिला के सामने लिप किस के लिए गिड़गिड़ाने लगता है। वायरल वीडियो में विदेशी महिला काफी असहज महसूस करते हुए नजर आ रही हैं।
लेखक के बारे मेंMohit
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