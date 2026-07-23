उदयपुर में घर के पास शौच करने पर पड़ोसी ने तलवार से की हत्या; एक ही वार में धड़ से अलग हुई गर्दन

दोनों के बीच झगड़े की आवाज सुनकर देवीलाल की मां लक्ष्मी बाई और उसका भाई डालचंद घर से बाहर निकल आए। उन्होंने दोनों को शांत कराने की कोशिश की। कुछ देर तक मामला शांत होता दिखाई दिया

राजस्थान के उदयपुर जिले में मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया। गोगुंदा थाना क्षेत्र में घर के पास शौच करने को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की तलवार से बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोप है कि पड़ोसी ने गुस्से में तलवार से ऐसा वार किया कि मृतक की गर्दन धड़ से अलग हो गई। वारदात के दौरान मृतक की मां और भाई उसे बचाने के लिए दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है।

यह घटना बुधवार रात करीब 10 बजे गोगुंदा कस्बे के खटीक मोहल्ला में हुई। सूचना मिलने पर गोगुंदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर गोगुंदा अस्पताल की मॉर्च्युरी में रखवाया है। मामले में हत्या का केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है।

खाना खाने से पहले बाहर गया था मृतक पुलिस के अनुसार, खटीक मोहल्ला निवासी देवीलाल उर्फ राजा बाबू खटीक (55) मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करता था। बुधवार रात उसकी मां लक्ष्मी बाई ने खाना बनाया था और देवीलाल भोजन करने बैठने ही वाला था। इसी दौरान उसे शौच के लिए बाहर जाना पड़ा।

बताया जा रहा है कि वह अपने घर के सामने रहने वाले पड़ोसी ओमप्रकाश के मकान के पास शौच करने लगा। इसे देखकर ओमप्रकाश ने आपत्ति जताई। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो कुछ ही देर में तीखे विवाद में बदल गई।

बीच-बचाव करने पहुंचे मां और भाई दोनों के बीच झगड़े की आवाज सुनकर देवीलाल की मां लक्ष्मी बाई और उसका भाई डालचंद घर से बाहर निकल आए। उन्होंने दोनों को शांत कराने की कोशिश की। कुछ देर तक मामला शांत होता दिखाई दिया, लेकिन तभी आरोपी ओमप्रकाश अपने घर के अंदर गया और तलवार लेकर वापस लौटा।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आरोपी ने बिना ज्यादा बहस किए सीधे देवीलाल की गर्दन पर तलवार से जोरदार वार कर दिया। वार इतना तेज था कि गर्दन धड़ से अलग हो गई और देवीलाल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पूरी घटना के दौरान मां और भाई बेबस होकर देखते रह गए और उसे बचा नहीं सके।

वारदात के बाद आरोपी फरार हत्या के बाद आरोपी ओमप्रकाश मौके से फरार हो गया। आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही गोगुंदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल को सुरक्षित कर जांच शुरू की।

पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और मौके से अन्य साक्ष्य जुटाए। हालांकि, हत्या में इस्तेमाल की गई तलवार घटनास्थल से बरामद नहीं हो सकी। आशंका है कि आरोपी हथियार अपने साथ ले गया।

आमने-सामने हैं दोनों के मकान गोगुंदा थाना प्रभारी प्रवीण सिंह राजपुरोहित ने बताया कि मृतक और आरोपी दोनों के मकान आमने-सामने स्थित हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मृतक ने आरोपी के मकान के पास शौच किया था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और आरोपी ने गुस्से में आकर तलवार से हमला कर दिया।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

मजदूरी कर चलाता था परिवार जानकारी के अनुसार, मृतक देवीलाल मजदूरी कर अपने परिवार का गुजारा करता था। वहीं आरोपी ओमप्रकाश भी मजदूर है। दोनों परिवार लंबे समय से आमने-सामने रहते थे। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या दोनों के बीच पहले से किसी प्रकार का विवाद था या फिर घटना केवल उसी समय हुए झगड़े का परिणाम थी।